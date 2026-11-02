Димитър Радев: България вече участва пълноправно във вземането на решения за еврозоната

България вече участва пълноправно във вземането на решения за паричната политика на еврозоната. Това заяви управителят на Българската народна банка (БНБ) Димитър Радев при откриването на OMFIF Sofia Forum 2026.

Форумът събира централни банкери, представители на европейските институции, политици, инвеститори и ръководители от финансовия сектор, които обсъждат бъдещето на европейската икономика.

Според гуверньора въвеждането на еврото на 1 януари 2026 г. е не само исторически момент за България, но и резултат от мащабна подготовка и сътрудничество между институциите.

"За България това беше исторически момент. Но бих искал да подчертая нещо по-малко церемониално. Въвеждането на еврото беше и огромна практическа задача. То изискваше години подготовка, внимателна координация между институциите и тясно сътрудничество с банковия сектор, бизнеса и европейските ни партньори", заяви Радев.

По думите му най-важният показател за успешния преход е фактът, че за повечето граждани новата валута вече е естествена част от ежедневието.

Той припомни, че основната цел е била хората да продължат спокойно да извършват плащания, да получават заплатите и пенсиите си и да осъществяват стопанската си дейност.

Димитър Радев подчерта, че от началото на годината БНБ е пълноправен член на Евросистемата.

"От януари Българската народна банка е пълноправен член на Евросистемата и участва пряко във вземането на решения и носи отговорност за общата парична политика. Вече не се подготвяме за присъединяване. Участваме пълноправно и споделяме отговорността за решенията, които засягат цялата еврозона", заяви гуверньорът.

Той припомни ключовите етапи от икономическото развитие на страната – въвеждането на валутния борд през 1997 г., присъединяването към Европейския съюз през 2007 г., участието в Банковия съюз и Валутния механизъм II през 2020 г. и приемането на еврото през 2026 г.

Според Радев устойчивостта на финансовата система зависи не само от паричния режим, но и от доверието в институциите.

"Паричните режими могат да се променят, но необходимостта от стабилност, надеждни институции и обществено доверие остава", подчерта той.

Гуверньорът обърна внимание и на предизвикателствата пред европейската икономика, сред които конкурентоспособността, инвестициите и устойчивостта на финансовата система.

По думите му нито една европейска държава не може самостоятелно да преодолее тези предизвикателства, което прави международното сътрудничество още по-важно.

Димитър Радев изрази надежда форумът в София да допринесе за обмена на идеи и намирането на общи решения за бъдещото развитие на европейската икономика и финансова система.