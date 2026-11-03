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Латвия вдигна изтребители на НАТО заради въздушна заплаха

Латвия вдигна изтребители на НАТО заради въздушна заплаха
БТА

Жителите на два източни региона бяха призовани да останат на закрито

Латвия предупреди снощи за краткотрайна заплаха във въздушното си пространство и призова жителите на два източни региона да останат на закрито. Задействани са били изтребители на НАТО, изпълняващи мисия по охрана на въздушното пространство, предаде Ройтерс.

„ПРЕДПРИЕМЕТЕ ДЕЙСТВИЯ! Уведомяваме ви, че има заплаха във въздушното пространство на Латвия“, съобщиха въоръжените сили на страната в социалната мрежа Екс.

Предупреждението идва на фона на случаи на навлизане на украински военни дронове във въздушното пространство на Финландия, Естония, Латвия и Литва. Инцидентите засилват опасенията от разпространяване на последиците от войната към държавите от НАТО, граничещи с Русия и нейния съюзник Беларус.

При украинските атаки срещу руски петролни пристанища на Балтийско море част от дроновете се отклоняват от целите си, което налага обявяването на предупреждения за сигурността в съседни страни. В Латвия подобни инциденти доведоха до падането на правителството по-рано тази година, отбелязва Ройтерс.

Москва обвинява Киев, че използва въздушното пространство на НАТО като прикритие за нападенията си. Украинската страна от своя страна твърди, че руски средства за радиоелектронна борба отклоняват част от дроновете ѝ от курса.

Държавите от Алианса като цяло възлагат отговорността за тези инциденти на Русия, като посочват, че именно тя е започнала войната с пълномащабното нахлуване в Украйна.

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