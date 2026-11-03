Обрат след Брекзит: Лондон и ЕС подготвят премахване на проверките при търговията с храни

Великобритания и Европейският съюз са постигнали проектоспоразумение за премахване на въведените след Брекзит проверки при търговията с храни и селскостопански продукти. Договорката се подготвя преди срещата на върха между двете страни по-късно този месец, съобщава Би Би Си.

Според информация на медията проектът от 200 страници е изпратен на държавите членки на ЕС за обсъждане на заседание на постоянните им представители в Брюксел в сряда. Документът урежда санитарните и фитосанитарните изисквания при търговията.

Разпространени са и проекти за свързване на схемите за търговия с емисии, за програма за пътуване и работа на млади хора, както и проект на съвместно изявление на лидерите на Великобритания и ЕС.

Споразумението за храните е най-съществената договореност досега в рамките на опитите за сближаване след Брекзит. То предвижда отпадане на проверки и административни изисквания, които затрудниха износителите след излизането на страната от единния европейски пазар.

Очаква се да отпадне необходимостта от здравни сертификати за износ на стойност 200 британски лири и фитосанитарни сертификати за 25 лири. Предвижда се премахване и на разходи за инспекции, сертификати за биологични продукти, част от пристанищните такси, вземането на проби и други проверки при вноса и износа.

По оценки на британското правителство икономическите ползи в дългосрочен план могат да достигнат 5,1 млрд. лири годишно.

Договореността ще позволи да бъде възобновен британският износ за ЕС на пресни наденици, бургери, мекотели от британски води и посадъчен материал от картофи. Предвижда се и възможност за използване на паспорти за домашните любимци, които пътуват от Великобритания към ЕС.

В замяна Лондон ще се ангажира да спазва европейските стандарти за търговия с растения, животни и храни и да се съобразява с последващите им изменения. Този механизъм е известен като „динамично привеждане в съответствие“.

Британските правила все още до голяма степен съвпадат с европейските, но в някои области Англия е възприела различен подход. Сред тях са технологиите за прецизна селекция на растения, свързани с редактиране на гени. През последните седмици са договорени преходни условия до влизането в сила на новите европейски разпоредби.

Британското правителство вече обяви законопроект за европейските партньорства, който трябва да осигури правен механизъм за прилагането на нови правила на ЕС. Той ще позволи и необходимото съгласуване за свързване на британската и европейската схема за търговия с емисии, така че британските износители да избегнат плащането на новата въглеродна гранична такса на ЕС.

Част от условията по младежката програма остават предмет на политически преговори, включително броят на участниците. Решението за намаляване на таксите за обучение на студенти от ЕС във Великобритания вероятно ще бъде отложено за следващата година, както и планът за повторно свързване на електроенергийните пазари.

Според Би Би Си проектите включват и текстове за британско участие в инициативи за отбранително сътрудничество, достъп до бази данни на правоохранителните органи и уверения във връзка с европейските планове за насърчаване на производството в Европа.

Плановете за облекчаване на търговията с храни получават подкрепа от супермаркетите и представителите на земеделските производители. Част от привържениците на Брекзит обаче критикуват връщането към европейските правила.

Търговското споразумение, сключено при правителството на Борис Джонсън, постави акцент върху свободата на Великобритания да определя собствените си регулации, въпреки произтичащите от това допълнителни проверки и забавяния.

На този фон Британската търговска камара призова за по-широк дебат за бъдещите отношения с ЕС. Според организацията сегашният модел не носи очакваните резултати, а компаниите продължават да се сблъскват със сложни административни изисквания след Брекзит.

Камарата предлага да бъдат разгледани девет възможности за бъдещите отношения, сред които митнически съюз, достъп до единния пазар по швейцарски модел и форма на асоциирано партньорство по канадски модел. Организацията посочва и икономически анализи, според които най-големи дългосрочни ползи биха донесли връщане в единния пазар или повторно членство в ЕС.

„Правителството трябва да разгледа всички възможности, да прецени трезво компромисите, които всяка от тях изисква, и да включи бизнеса в процеса на вземане на решения от самото начало“, заяви генералният директор на камарата Шивон Хавиланд.

В проучване на организацията 56% от компаниите износители посочват, че искат премахване на митническите документи и забавянията при търговията с ЕС, за да могат да се разрастват. Сред производителите делът достига 58%.

Британският премиер заяви, че иска срещата на върха този месец да постави началото на разговор за дългосрочното развитие на отношенията с ЕС, включително за възможността страната отново да се присъедини към съюза.