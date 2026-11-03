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САЩ атакуваха ирански цели в Ормузкия проток

САЩ атакуваха ирански цели в Ормузкия проток
АР/БТА

Ударите изглеждат ограничени по мащаб и не представляват пълномащабно възобновяване на военните действия

САЩ са нанесли ограничени удари по ирански цели в района на Ормузкия проток, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на американски официален представител.

Междувременно иранската държавна телевизия информира за експлозии на остров Кешм, разположен в стратегически важния Ормузки проток. По думите на американския представител целите на операцията са били ирански сили, използващи ракети „земя-въздух“ срещу американски обекти.

Атаките изглеждат ограничени по мащаб и не представляват пълномащабно възобновяване на военните действия. Те се случват в навечерието на междинните избори в САЩ, на фона на по-ранно изявление на президента Доналд Тръмп, че американската армия няма да атакува Иран преди вота.

Конфликтът с Иран и отражението му върху цените на горивата и останалите сектори на американската икономика се превръщат в сериозно предизвикателство за републиканците в стремежа им да запазят мнозинството си в Конгреса.

По-рано вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс съобщи, че е разговарял с Тръмп относно преговорите с Техеран. Той изрази оптимизъм за възможността двете страни да постигнат споразумение, но не посочи конкретен срок за приключване на преговорния процес.

 
 
 

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