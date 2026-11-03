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Има ли риск от замърсяване след откриването на контейнери край „Силистар“ и Арапя?

Има ли риск от замърсяване след откриването на контейнери край „Силистар“ и Арапя?

Морето изхвърли контейнер цистерна на „Силистар“, друг остава заклещен край Арапя

Контейнер цистерна е бил изхвърлен от морето на плаж „Силистар“ около 23:00 часа снощи. Той е поставен под денонощна охрана от „Гранична полиция“, съобщи областният управител на Бургас Дико Диков в ефира на бТВ.

По думите му цистерната изглежда празна и няма видими признаци за изтичане на опасни вещества.

„Искам да успокоя всички, че видимо контейнерът цистерна е празен – няма абсолютно никаква опасност от замърсяване на околната среда или разпространение на някакви други вещества в природата“, заяви Диков.

Другият контейнер, открит в понеделник в местността Диньов гьол край Арапя, остава заклещен между скалите. През нощта пожарникари са го укрепили допълнително, за да не бъде отнесен обратно в морето от силното вълнение.

Представители на армията, „Гранична полиция“ и пожарната предстои да обсъдят как той да бъде изваден и транспортиран до най-близкото пристанище. Действията ще бъдат под ръководството на Военната прокуратура, тъй като по случая е образувано досъдебно производство.

Според наличните документи контейнерът край Арапя е превозвал коледна украса. Действителното му съдържание обаче все още не е установено.

„По документи това, което на този етап се знае, е, че вътре има коледна украса. Затова още веднъж искам да кажа, че няма нищо обезпокоително на този етап“, посочи областният управител.

Предполага се, че двата контейнера са част от товара на контейнеровоза, атакуван с дронове край Шабла.

В понеделник са взети проби от морската вода, като резултатите се очакват след пет дни. „Гранична полиция“ продължава да наблюдава крайбрежието със специализирана техника.

По думите на Диков засега не са забелязани други контейнери. Той допусна, че е възможно такива да се намират в международни води.

Силното морско вълнение продължава да затруднява действията по изваждането на откритите съоръжения.

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