Продължава изслушването на кандидатите за членове на ВСС

Парламентарната правна комисия продължава с изслушването на кандидатите за членове на ВСС от квотата на НС. Изслушването на кандидатите от парламентарната квота започна в понеделник, а изборът трябва да бъде извършен до 19 ноември.

Всички кандидати ще представят концепциите си и ще отговорят на въпросите на депутатите и неправителствените организации в рамките на тази седмица. За избор на членове на ВСС парламентът трябва да събере мнозинство от минимум 160 гласа за всеки.