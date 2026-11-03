ЕК започва проверки заради хакерските атаки в супермаркети

Европейската комисия ще провери готовността на супермаркетите да реагират на кибератаки, след като хладилни и фризерни системи в десетки магазини в поне шест държави от ЕС бяха изведени от строя. В някои обекти температурите в хладилниците са достигнали 50 градуса по Целзий, съобщава „Политико“.

Смущенията са регистрирани в понеделник в Белгия, Люксембург, Швеция, Ирландия, Нидерландия и Естония.

Еврокомисарят по земеделието и храните Кристоф Хансен заяви пред изданието, че атаките ще бъдат обсъдени на следващото заседание на колегиума на ЕК по сигурността. Целта е да бъдат оценени аварийните планове на търговците и способността им да реагират при подобни инциденти.

„Европейската верига за доставки на храни трябва да бъде подготвена за нови и развиващи се заплахи. Повтарящите се кибератаки срещу супермаркети са дълбоко обезпокоителни и водят до икономически загуби за търговците и празни рафтове за потребителите“, посочи Хансен.

Еврокомисарят подчерта, че продоволствената сигурност на Европа не е застрашена. По думите му обаче инцидентите разкриват уязвимости във веригата за доставки, които имат последици за бизнеса, разхищението на храни и доверието на потребителите.

Последните случаи идват след поредица от кибератаки във Франция през октомври. При тях хакери, изглежда, са манипулирали дистанционно хладилните системи, като са задействали механизмите им за размразяване. Това е довело до рязко покачване на температурите и разваляне на хранителни продукти.

Още през октомври представители на ЕК, отговарящи за земеделието, са се срещнали със засегнати търговци, за да оценят ситуацията като част от усилията на ЕС за готовност при кризи с доставките на храни.

„Трябва да работим на всяко равнище, за да укрепим своята готовност и устойчивост“, заяви Хансен.

Обсъждането в колегиума по сигурността ще постави атаките и в контекста на хибридните заплахи за Европа. Посегателствата срещу ключови вериги за доставки могат да бъдат използвани за подкопаване на общественото доверие.

Форматът е създаден от председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен през март 2025 г. за обсъждане на стратегически въпроси и заплахи за вътрешната и външната сигурност на съюза. В заседанията участват всички еврокомисари, а те се провеждат отделно от редовните седмични срещи на Комисията.

Според европейски служител, цитиран анонимно от „Политико“, дата за следващото заседание все още няма, но на подготвителна среща е постигнато съгласие то да се състои скоро.

„Това са умишлени опити да бъде нарушена веригата ни за доставки на храни и да бъде подкопано доверието на потребителите в нея – предупреждение, което трябва да приемем сериозно“, заяви Хансен.