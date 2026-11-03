Русия и Украйна подновяват преговорите с посредничеството на САЩ на 10 и 11 ноември в Абу Даби

Специалният пратеник на САЩ Стив Уитков обяви, че на 10 и 11 ноември в Абу Даби ще се състоят нови преговори между Русия и Украйна с посредничеството на Вашингтон, съобщи Франс прес.

В края на октомври Москва изрази готовност за подновяване на мирните разговори, които не са отбелязали напредък от началото на годината.

Последната тристранна среща с участието на представители на Русия, Украйна и САЩ се проведе в средата на февруари в Женева. Разговорите тогава приключиха без постигнато споразумение, тъй като двете страни останаха на различни позиции по основните условия за прекратяване на конфликта.

По думите на Уитков предстоящите дискусии ще бъдат насочени към гаранциите за сигурност след края на войната, намаляването на напрежението, хуманитарните въпроси и следващите стъпки към постигането на мир. Това той съобщи в публикация в социалната мрежа Екс.

Американският специален пратеник добави, че през тази седмица представители на САЩ ще посетят Брюксел. Там са планирани срещи с представители на Франция, Германия, Великобритания, Европейския съюз и НАТО, на които ще бъдат обсъдени възможните гаранции за сигурността на Украйна.