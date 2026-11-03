Паднаха 11 рекорда в едно състезание на световното по вдигане на тежести

Истинско зрелище предложиха най-добрите щангисти в категория до 85 килограма на световното първенство по вдигане на тежести в китайския град Нинбо. В рамките на една състезателна сесия бяха подобрени цели 11 световни рекорда, а битката за златния медал предложи драматична развръзка до последните опити.

Китаец спечели първия златен медал на световното по вдигане на тежести

Със златния медал се окичи 21-годишният египтянин Абделрахман Юнес, който спечели световната титла с двубой от 390 килограма (177 кг в изхвърлянето и 213 кг в изтласкването). Така той се превърна и в най-младия шампион при мъжете на първенството до момента. Юнес подобри с цели 11 килограма световния рекорд в двубоя на севернокорееца Ро от Азиатските игри през септември.

Рекордната вечер премина под знака на ожесточеното съперничество между Юнес и колумбиеца Йейсон Лопес. Двамата бяха основните действащи лица в битката за върховите постижения, като си разменяха рекордите в изхвърлянето и двубоя.

Лопес завърши със сребърния медал с 387 килограма (178 кг + 209 кг), но може да се похвали със световен рекорд в изхвърлянето - 178 килограма. Той поведе след първото движение, но не успя да реализира последния си опит на 213 килограма в изтласкването.

Общо пет световни рекорда паднаха в изхвърлянето, един - в изтласкването, и още пет в двубоя. Така състезанието в Нинбо се превърна в една от най-впечатляващите вечери на шампионата.

Трети в крайното класиране остана представителят на домакините Лей Дзянцин с 382 килограма (168 кг + 214 кг). Любопитното е, че Ро Кван Рьол спечели златото в изтласкването със световен рекорд от 215 килограма, но остана извън битката за медалите в двубоя. Той завърши пети с общ резултат от 378 килограма.