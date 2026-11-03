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Зеленски: Ударът срещу руската система за тревога е в отговор на кибератака

Зеленски: Ударът срещу руската система за тревога е в отговор на кибератака
АР/БТА

Той уточни, че руската страна първа е атакувала украинската система чрез кибернападение, на което Украйна е реагирала със защитни действия

Украинската кибератака срещу руската система за предупреждение за въздушни нападения е била ответна мярка след нападение срещу украинското приложение за известяване на населението, заяви президентът Володимир Зеленски, цитиран от ДПА.

В интервю за американската обществена телевизия PBS Зеленски подчерта, че Киев предприема действия в отговор на руските атаки.

„Ние отвръщаме само на техните атаки“, заяви украинският държавен глава.

Той уточни, че руската страна първа е атакувала украинската система чрез кибернападение, на което Украйна е реагирала със защитни действия.

Приложенията за предупреждение, използвани както в Русия, така и в Украйна по време на войната, имат за цел да информират населението за предстоящи въздушни удари и други потенциални опасности.

Припомняме, че официалното украинско приложение „Въздушна тревога“, чрез което милиони граждани получават предупреждения за руски въздушни удари, е станало обект на кибератака.

Говорителят на украинските ВВС Юрий Игнат потвърди информацията, след като първоначално военните съобщиха за вероятна враждебна намеса в работата на приложението.

Заради атаката системата за кратко е разпространявала невярна информация за заплахи в различни райони на страната. Сред засегнатите е била Киевска област, за която се е появило предупреждение за ядрена опасност.

Украинският център за борба с дезинформацията предупреди, че подаваните през приложението данни за нивата на опасност не отговарят на действителната обстановка. От военновъздушните сили призоваха гражданите да запазят спокойствие и увериха, че няма радиационна заплаха.

Центърът за стратегически комуникации обвини Русия за кибератаката.

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