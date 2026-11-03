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Междинни избори в САЩ: Американците решават кой ще контролира Конгреса

Междинни избори в САЩ: Американците решават кой ще контролира Конгреса
БТА

Скъпият живот и войната с Иран поставят Тръмп пред ключов изборен тест

Американците гласуват днес на междинни избори, които ще определят контрола над Конгреса и ще покажат доколко президентът Доналд Тръмп запазва подкрепата си две години преди края на мандата. Вотът идва в труден момент за републиканците – на фона на поскъпването на живота, войната с Иран и спадащото одобрение за държавния глава, пише Би Би Си.

Основната тревога на избирателите са разходите за живот. Цените на храните и горивата нараснаха, отчасти заради наложените от Тръмп мита и войната с Иран. Недоволството поставя под натиск републиканците дори в щати, смятани доскоро за техни сигурни крепости.

През последните дни от кампанията президентът участва в митинги в Айова и Канзас. Партията му насочи и значителни средства за реклама в надпревари, в които обичайно има убедително предимство.

„Когато започнат да харчат реални пари за политическа реклама в щат, в който би трябвало да печелят, това показва, че смятат положението си за проблемно“, коментира пред Би Би Си Кари Дан, управляващ редактор на изданието за изборни анализи „Кук политикъл рипорт“.

На митингите си Тръмп призовава поддръжниците си да гласуват така, сякаш самият той е кандидат.

„На тези избори ви моля да си представите, че името ми е в бюлетината. Просто си го представете“, заяви той през октомври и повтори посланието си в Айова в неделя.

Призивът поставя важен въпрос пред републиканците: продължава ли подкрепата на президента да им носи изборно предимство?

След убедителната си победа през 2024 г. Тръмп се завърна в Белия дом със силни позиции. Продължаващата война с Иран и икономическите последици от нея обаче се отразяват на рейтинга му.

Според данните, цитирани от Би Би Си, цената на галон дизел се е повишила от 3,75 долара преди началото на войната през февруари до рекордните 6,52 долара през септември. Инфлацията е нараснала от 3% при встъпването му в длъжност до 3,7%, а икономисти смятат, че без широкообхватните мита тя би била по-ниска.

Тази ситуация създава рискове за републиканците в щати като Тексас, Охайо и Канзас.

„Места, в които президентът Тръмп спечели с преднина от 10, 12 или 15 процентни пункта само преди две години, сега са щати, в които демократите имат съвсем реален шанс да спечелят сенаторско място“, посочва Стивън Хокинс, директор на международните изследвания в социологическата организация „Мор ин комън“.

Недоволството от Тръмп обаче не означава автоматично подкрепа за демократите.

Последните проучвания преди вота поставят одобрението за президента на около 38%. Същевременно национално изследване на Ен Би Си, публикувано в неделя, показва, че едва 29% от избирателите имат положително отношение към Демократическата партия.

Част от републиканските избиратели критикуват външната политика на Тръмп и високите цени, но остават верни на партията заради консервативните си убеждения.

„Един долар повече за гориво няма да промени това, в което вярваме“, казва пред Би Би Си Тим Маккинън от Айова, гласувал за Тръмп през 2024 г.

За други избиратели именно поскъпването е решаващо. Никол Уилямс, собственичка на фризьорски салон в Детройт, заявява, че политическите определения имат по-малко значение от конкретните мерки.

„Всичко е по-добро от това, което имаме сега. Намалете разходите ми за живот“, настоява тя.

Исторически партията на действащия президент обикновено губи места на междинните избори. В съчетание с последните проучвания това дава увереност на демократите, че могат да спечелят поне Камарата на представителите.

Подобен резултат би им позволил да блокират законодателни инициативи на Тръмп и да започнат разследвания срещу администрацията му. Възможни са и опити за импийчмънт на членове на кабинета, като според анализа на Би Би Си сред потенциалните мишени е министърът на отбраната Пийт Хегсет заради войната с Иран.

По-трудна задача за демократите ще бъде овладяването на Сената. На избори са подложени 35 места, а партията се нуждае от нетно увеличение с четири мандата, за да получи мнозинство. Ако загуби мястото, което сега държи в Мичиган, ще трябва да компенсира с пет спечелени от републиканците места.

Сред ключовите сенаторски надпревари са тези в Мичиган, Тексас, Охайо, Айова, Мейн, Аляска и Северна Каролина. В редица от тях разликите между кандидатите са в рамките на статистическата грешка.

Би Би Си напомня, че социологическите проучвания в миналото са надценявали подкрепата за демократите и са подценявали тази за Тръмп. Ако сегашните прогнози се окажат близки до резултатите обаче, републиканците могат да понесат болезнени загуби в свои традиционни крепости.

Президентът вече многократно е поставял под съмнение честността и сигурността на изборите. Остава открит въпросът как ще реагира при неблагоприятен резултат.

За двете партии вотът е и последният голям изборен тест преди президентската надпревара през 2028 г. Демократите ще търсят сигнали къде могат да разширят подкрепата си, а за Тръмп резултатът ще бъде оценка за управлението му и за посоката, в която води страната.

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