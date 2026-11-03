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Протест в Бургас срещу домашния арест на Никола Бургазлиев

Протест в Бургас срещу домашния арест на Никола Бургазлиев

Той уби млада майка и рани тежко 4-годишния й син

Граждани се събраха пред Съдебната палата в Бургас в знак на несъгласие с решението Никола Бургазлиев да бъде преместен от постоянен в домашен арест с електронно наблюдение. Той е обвиняем за тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг през август миналата година, при който бяха ранени петима пешеходци. Сред пострадалите са 4-годишният Мартин и майка му Христина, която впоследствие почина от травмите си.

Протестът, организиран от сдружение „Ангели на пътя“, започна преди поредното заседание по делото, насрочено за 10:00 часа.

Недоволството е срещу съдебното решение от 29 октомври за облекчаване на мярката за неотклонение. Прокуратурата го протестира, а в четвъртък Апелативният съд в Бургас трябва да се произнесе по промяната.

Близките на пострадалите настояват Бургазлиев да остане в ареста, защото се опасяват, че може да се укрие.

„Организираме протест срещу това той да бъде пуснат под домашен арест. За нас мястото му е зад решетките“, заяви пред Нова телевизия Юлиян Здравков, чичо на пострадалия Мартин. Според него тежестта на обвинението и очакваното наказание създават опасност обвиняемият да се укрие.

В протеста се включи и Николай Попов, баща на загиналата Сияна. Той съобщи, че за два дни са събрани 10 200 подписа срещу промяната на мярката.

„Срещу това поредно безобразие събрахме 10 200 подписа“, каза Попов.

Той направи паралел със случая с осъдения за смъртта на журналиста Милен Цветков, като посочи младата възраст на двамата мъже и обстоятелството, че ползват един и същи адвокат. Попов настоя Бургазлиев да остане зад решетките и изрази опасения от укриване.

Адвокат Георги Радков, който представлява семейството на пострадалите, също оспори основанията за домашен арест. Той припомни, че решението не е взето единодушно и един от членовете на съдебния състав е изразил особено мнение.

„Искането е допустимо, но само по себе си не е основателно. Не го казваме само ние. Каза го и един от съдиите по делото“, посочи Радков.

По думите му четирима съдии са подкрепили облекчаването на мярката, а един е възприел доводите на представителите на пострадалите.

„Младостта не е порок, но не е и привилегия“, заяви адвокатът. Той изрази опасения, че обвиняемият може да напусне страната, и призова законът да се прилага еднакво към всички.

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