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Изпълнителният директор на Рейсинг Булс: Цолов? Ние винаги даваме път на таланта

Изпълнителният директор на Рейсинг Булс: Цолов? Ние винаги даваме път на таланта

Петер Байер похвали българина за представянето му в Мексико

Изпълнителният директор на Рейсинг Булс Петер Байер похвали Никола Цолов за представянето му в първата свободна тренировка преди Гран при на Мексико. Българският пилот направи силно каране и е основният конкурент на Лиам Лоусън за място във Формула 1 през следващия сезон. Никола даде 12-о време и бързо се сработи с екипа в бокса.

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„Честно казано, представянето на Никола в петък беше превъзходно. Това беше първият му път в автомобила, а той се вписа в отбора абсолютно перфектно. Решението обаче остава в ръцете на Алън Пермейн (шефа на Рейсинг Булс; б.р.). Той ще го вземе, или по-скоро ще го обяви, когато прецени, че моментът е подходящ", каза Байер.

В същото време Байер подчерта, че основната функция на Рейсинг Булс е да открива и дава шанс на млади таланти във Формула 1. „Нашата роля е да развиваваме таланти за Формула 1 и да привличаме нови пилоти. До момента сме въвели общо 22 състезатели във Формула 1, сред които Себастиан Фетел, Верстапен и други. Затова казвам, че в крайна сметка решението е на Алън. Той ще направи правилния избор за отбора. Вчера поговорихме накратко по темата", коментира още Байер.

 

 

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