От доживотен затвор до домашен арест: случаите, които разпалиха гнева срещу правосъдието

Намалена присъда за убийството на Евгения, предсрочно освобождаване на Кристиан Николов, обвиняеми за смъртоносни катастрофи под домашен арест и дела, които се проточват с години. Къде свършва законът и започва усещането за несправедливост?

Българското правосъдие отново е изправено пред въпроса дали наказанията за тежки престъпления отговарят на очакванията на обществото за справедливост. В рамките на няколко дни решения по различни дела предизвикаха обществено недоволство и върнаха на дневен ред болезнената тема за отговорността, ефективността на присъдите и доверието в съда.

Случаите са различни, както са различни и правните основания за постановените решения.

Общото между тях обаче е обществената реакция: как близките на жертвите да приемат съдебни актове, когато усещат, че цената на отнетия човешки живот не е получила достатъчно тежка санкция?

Един от най-обсъжданите случаи е убийството на 33-годишната Евгения Владимирова, чието тяло беше открито в куфар във водоем в края на 2021 г.

Първоначално съпругът ѝ Орлин Владимиров и баща му Пламен Владимиров получиха доживотни присъди за умишленото убийство. След последвали съдебни обжалвания и връщане на делото за ново разглеждане обаче настъпи обрат. На 16 февруари 2026 г. Софийският апелативен съд намали наказанието на Орлин Владимиров от доживотен затвор на 20 години лишаване от свобода и оправда баща му. Решението предизвика остри реакции и протести с искане за справедливост за Евгения. На 26 октомври 2026 г. Върховният касационен съд постанови окончателното решение по делото. Орлин Владимиров остава осъден на 20 години затвор, а оправдателната присъда на Пламен Владимиров е оставена в сила. Така наказанието за убийството, за което първоначално беше наложен доживотен затвор, остана 20 години. За близките на жертвата и за хората, които следят случая, въпросът е не само какво наказание предвижда законът, а и дали то отразява тежестта на извършеното. Решението е окончателно. Спорът за справедливостта на наказанието обаче продължава да бъде обществено болезнен.

Кристиан Николов: девет години за смъртта на Милен Цветков и предсрочно освобождаване.

На 19 април 2020 г. автомобилът, управляван от Кристиан Николов, се вряза в колата на Милен Цветков, докато журналистът чакаше на червен светофар в София. По делото беше установено, че Николов е шофирал след употреба на наркотични вещества и със значително превишена скорост. През юли 2023 г. Върховният касационен съд окончателно го осъди на девет години затвор. Съдът прие, че престъплението е извършено при евентуален умисъл. Наказанието включва и лишаване от право да управлява автомобил за десет години. На 22 октомври 2026 г. Софийският градски съд постанови условно предсрочно освобождаване на Николов. Като основания бяха посочени изтърпяването на повече от половината от наказанието, липсата на предишни осъждания и преценката за поведението му в затвора. Остатъкът от присъдата беше определен като изпитателен срок, а на Николов беше наложена и пробация. Прокуратурата обяви, че ще обжалва решението. Именно тук възниква един от най-трудните въпроси пред обществото: какво означава справедливост, когато човек, осъден за смъртта на друг, напуска затвора преди изтичането на цялото наказание? От юридическа гледна точка условното предсрочно освобождаване е предвидена в закона възможност, а не автоматично право. Съдът трябва да прецени дали са изпълнени законовите предпоставки. От обществена гледна точка обаче решението неизбежно се сблъсква с болката от загубата на човешки живот и с очакването за реална отговорност. Когато става дума за смъртта на човек, особено при обстоятелства, свързани с употреба на наркотици и опасно шофиране, доверието в правосъдието зависи не само от законността на решението, но и от убедителността на мотивите зад него.

Смъртта на Филип Арсов: повече от две години без присъда.

На 2 септември 2023 г. 14-годишният Филип Арсов беше прегазен на пешеходна пътека в центъра на София. По делото срещу Петър Тодоров експертизите установиха, че автомобилът се е движил със скорост близо 90 км/ч, а в кръвта на обвиняемия е имало над два промила алкохол. Повече от две години след трагедията делото продължаваше да се разглежда в съда. През февруари 2026 г. беше насрочено поредното, 23-то заседание, като обвиняемият беше под домашен арест. Близките на момчето и представители на сдружението „Ангели на пътя“ продължиха да настояват за справедливост. Това е различен тип проблем от предсрочното освобождаване на вече осъден човек. При случая с Филип основният въпрос е защо наказателното производство се проточва толкова дълго и защо семейството трябва да чака години за съдебен акт. За родителите загубата е необратима. За обществото остава въпросът дали продължителността на подобни дела не подкопава доверието в правосъдието, особено когато става дума за тежки пътни инциденти с фатален край. Всяко отлагане има конкретно процесуално основание, което трябва да бъде проверено. Но когато заседанията се натрупват, а окончателно решение липсва, общественото усещане е, че справедливостта се отдалечава във времето.

Друг случай, който предизвика силна обществена реакция, е този с Никола Бургазлиев.

На 14 август 2025 г. управлявано от него АТВ в курорта Слънчев бряг блъсна пешеходци. При инцидента пострадаха петима души, а 35-годишната Христина почина от нараняванията си. Нейният син Мартин получи тежки увреждания. През април 2026 г. прокуратурата предаде Бургазлиев на съд по обвинения, свързани със смъртта на жената и причинените телесни увреждания на пострадалите. На 29 октомври 2026 г., след около 14 месеца в ареста, Бургаският окръжен съд промени мярката му за неотклонение и го постави под домашен арест с електронно проследяване. Сред мотивите са липсата на данни, че той се готви да се укрие, и чистото му съдебно минало. Наложена е и забрана да напуска страната. Решението подлежи на обжалване.

Във вторник (03.11.2026 г.) граждани се събраха пред Съдебната палата в Бургас в знак на несъгласие с решението Никола Бургазлиев да бъде преместен от постоянен в домашен арест с електронно наблюдение.

Недоволството е срещу съдебното решение от 29 октомври за облекчаване на мярката за неотклонение. Прокуратурата го протестира, а в четвъртък Апелативният съд в Бургас трябва да се произнесе по промяната.

Близките на пострадалите настояват Бургазлиев да остане в ареста, защото се опасяват, че може да се укрие.

„Организираме протест срещу това той да бъде пуснат под домашен арест. За нас мястото му е зад решетките“, заяви пред Нова телевизия Юлиян Здравков, чичо на пострадалия Мартин. Според него тежестта на обвинението и очакваното наказание създават опасност обвиняемият да се укрие.

В протеста се включи и Николай Попов, баща на загиналата Сияна. Той съобщи, че за два дни са събрани 10 200 подписа срещу промяната на мярката.

Той направи паралел със случая с осъдения за смъртта на журналиста Милен Цветков, като посочи младата възраст на двамата мъже и обстоятелството, че ползват един и същи адвокат. Попов настоя Бургазлиев да остане зад решетките и изрази опасения от укриване.

На 5 юни 2026 г. тежка катастрофа на столичното „Челопешко шосе“ отне живота на четирима души, а други 17 бяха ранени. Сред обвиняемите по делото е Траян Филипов, известен като един от „Калашниците“ от столичния квартал "Ботунец".

На 29 октомври 2026 г. беше съобщено, че Софийският апелативен съд е заменил задържането му под стража с домашен арест. Магистратите са преценили, че доказателствата не са достатъчни, за да се установи твърдяната гонка между двата автомобила, както и причинно-следствената връзка между действията на Филипов и смъртта на четиримата души. Още през септември Софийският градски съд беше отказал да промени мярката му, като посочи риск от извършване на престъпление с оглед на обвинението и обстоятелствата по случая. Това решение също подлежеше на обжалване.

Обществото има право да задава неудобни въпроси. Защо едно наказание е намалено? Защо друг осъден е освободен предсрочно? Защо едно дело продължава с години? И как държавата гарантира, че решенията по подобни случаи са не само законни, но и разбираеми за хората?

Защото зад всяко дело стоят човешки съдби. Зад всяка статистика за катастрофи и убийства стоят имена, семейства и празни места на масата. А когато близките на жертвите остават с усещането, че правосъдието не е възстановило справедливостта, проблемът вече не е само юридически. Той е обществен.