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Петима загинали след израелски удари в Газа

Петима загинали след израелски удари в Газа
АП/БТА

Израелската армия обяви, че цел на ударите в раздирания от конфликта анклав са били терористични елементи

При израелски въздушни атаки в ивицата Газа загинаха петима души, сред които и непълнолетно момиче, предаде Франс прес, позовавайки се на данни от палестинските медицински екипи и спасителните служби. От своя страна израелската армия обяви, че цел на ударите в раздирания от конфликта анклав са били терористични елементи.

В южната част на територията, западно от Хан Юнис, израелски снаряд порази палатка с разселени хора. Местната болница „Насър“ съобщи, че в здравното заведение са транспортирани телата на трима загинали, както и няколко ранени граждани. Запитване от страна на Франс прес към израелските въоръжени сили получи отговор, че в същия район са атакувани бойци на местни групировки, но без да се съобщават повече детайли.

Междувременно от Министерството на вътрешните работи на движението „Хамас“ обявиха друга жертва – 44-годишния Мохамед Шалуф, служител в структурите за вътрешна сигурност, който е бил убит при въздушен удар в района на Ал Маваси, западно от Хан Юнис.

На север, в град Газа, израелски дрон е атакувал палатка в местен парк. Говорителят на местната Гражданска защита Махмуд Басал съобщи, че при атаката е загинало момиче в тийнейджърска възраст. От болница „Аш Шифа“ по-късно идентифицираха жертвата като 17-годишната Римас ал Мадхун.

Тези нови удари идват на фона на продължаващите взаимни обвинения между Израел и „Хамас“ в нарушаване на примирието, което е в сила от 10 октомври 2025 г. Припомняме, че споразумението за спиране на огъня беше постигнато след две години на тежки сражения, започнали след безпрецедентното нападение на палестинската ислямистка групировка на израелска територия на 7 октомври 2023 г.

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