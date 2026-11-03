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Айзенкот: Спирането на американската помощ за Израел показва, че Нетаняху трябва да бъде сменен

Айзенкот: Спирането на американската помощ за Израел показва, че Нетаняху трябва да бъде сменен
Снимка: AP/БТА

Израелският опозиционен лидер разкритикува премиера, след като Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон ще прекрати годишното финансиране от 4 млрд. долара след края на 2026 г.

Израелският опозиционен лидер Гади Айзенкот заяви, че решението на американския президент Доналд Тръмп да прекрати финансовата помощ за Израел след края на тази година показва необходимостта от смяна на премиера Бенямин Нетаняху, предаде Ройтерс.

По-рано Тръмп съобщи, че е постигнал договореност с израелския министър-председател за прекратяване на американските плащания, които възлизат на 4 млрд. долара годишно.

"Биби Нетаняху и аз постигнахме споразумение. Ние предоставяме на Израел по 4 милиарда долара годишно и преди няколко месеца се договорихме да сложим край на това", каза Тръмп в интервю за телевизия "Фокс нюз".

Американският президент уточни, че плащанията ще бъдат преустановени от началото на следващата година, но подчерта, че Вашингтон ще продължи да оказва подкрепа на Израел при необходимост.

"Разбира се, ще помогнем на Израел, ако има нужда от това", добави Тръмп.

В изявление лидерът на партия "Яшар" разкритикува начина, по който израелското правителство е било информирано за промяната в отношенията със САЩ. Според него военните ръководители на страната са научили за решението от медиите, едновременно с израелската общественост.

"Фактът, че израелските ръководни военни кръгове научават от медиите за промяна в стратегическите ни отношения, по едно и също време с израелската общественост, показва колко е опасно управлението на Бенямин Нетаняху. Вече не може да му се има доверие и той трябва да бъде сменен", пише в изявлението на Айзенкот.

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