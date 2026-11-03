Меси с емоционално послание след смъртта на Хесус де Мигел: Нямам думи

Лионел Меси изрази скръбта си от смъртта на футболиста на Тенерифе Хесус де Мигел. Звездата на Интер Маями публикува снимка на испанския нападател в Instagram и отправи послание към неговите близки.

“Нямам думи. Моите най-дълбоки съболезнования и подкрепа на семейството и приятелите му. Почивай в мир”, написа осемкратният носител на „Златната топка“.

30-годишният Де Мигел загуби живота си след тежък инцидент по време на мач от Сегунда дивисион. Нападателят изпадна в безсъзнание след сблъсък с вратаря на ФК Андора Хесус Овоно, а впоследствие получи сърдечен арест. Въпреки усилията на лекарите той почина в болницата.

Трагедията предизвика вълна от съпричастност във футбола. В знак на почит бяха отложени двубоите за Купата на краля, а преди мачовете от европейските клубни турнири тази седмица ще бъде спазена минута мълчание.