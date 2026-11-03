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Гръцки съд прати зад решетките 75-годишен турски лодкар за трафик на кокаин

Гръцки съд прати зад решетките 75-годишен турски лодкар за трафик на кокаин
АП/БТА

Мъжът, който е пътувал по линията между Митилини (Гърция) и Айвалък (Турция), бе арестуван на лодката си в Митилини през август миналата година

Апелативният съд на гръцкия остров Лесбос осъди днес 75-годишен турски собственик на плавателен съд на 8,5 години лишаване от свобода за наркотрафик, информира телевизия „Скай“. 

Решението е взето от тричленен състав на съда на област Северно Егейско море. Мъжът, който е пътувал по линията между Митилини (Гърция) и Айвалък (Турция), бе арестуван на лодката си в Митилини през август миналата година. Наложена му бе мярка за неотклонение и обвинение за контрабанда на наркотични вещества в големи размери. 

Магистратите признаха турския гражданин за виновен за участие в престъпна група и за нелегален трафик на един килограм кокаин. Съдът не уважи исканията на защитата за признаване на смекчаващи вината обстоятелства и отказа да пусне осъдения под домашен арест до приключването на процедурата по обжалване. 

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