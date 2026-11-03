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Президентът на Северна Македония: България държи европейската ни интеграция като заложник

Президентът на Северна Македония: България държи европейската ни интеграция като заложник
Снимка: БТА

Гордана Силяновска-Давкова критикува условието за вписване на българите в Конституцията и заяви, че допълнителни отстъпки не могат да бъдат направени без подкрепата на гражданите

Президентът на Северна Македония Гордана Силяновска-Давкова заяви, че европейските перспективи на страната са държани като заложници от страна на България, "която настоява за конституционни промени, които изрично да признаят българска общност в конституцията".

"Ние сме защитници на промяната на Конституцията - 26 пъти. Повечето от промените са наложени на нас", каза Силяновска-Давкова на полетата на срещата на върха за разширяване на Euronews, проведена във вторник.

Президентът на югозападната ни съседка, който е на поста от 2024 г., прецени, че допълнителни отстъпки не могат да бъдат наложени без подкрепата на гражданите.

"Моята легитимност идва от гражданите и принадлежи на тях. Тогава как мога да ви обещая, че ще променим конституцията?" каза Силяновска-Давкова.

Президентът на Северна Македония заяви, че 80 процента от гражданите са против конституционните поправки, добавяйки, че предложените поправки все още не са преминали дори първия етап в Комисията по конституционни въпроси на събранието.

Според Силяновска-Давкова основната пречка пред европейската интеграция на Северна Македония не е липсата на реформи или неизпълнението на изискванията на ЕС, а, както тя оцени, липсата на политическа воля в съседните страни.

Силяновска-Давкова оцени, че спорът около европейската интеграция е част от дълга история на отстъпки, които Северна Македония е направила в опита си да стане член на Съюза.

Като пример тя посочи споразумението от 2018 г. с Гърция, с което страната промени името си от Република Македония на Република Северна Македония, с което сложи край на десетилетния спор, който блокираше амбициите за членство в НАТО и ЕС.

Последното искане за конституционни изменения, според президента, повдига въпроса къде трябва да отиде кандидат-държава, за да "удовлетвори двустранни спорове", преди да стане член на Съюза.

Силяновска-Давкова заяви, че ще продължи да се застъпва за решение чрез диалог и преодоляване на политическите различия със съседите.

"Срещала съм се няколко пъти с предишни президенти и настоящия министър-председател. Изразявала съм същите чувства и същата тревога и ще продължа да го правя, но само чрез диалог", каза тя.

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