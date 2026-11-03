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Албания, Северна Македония и Черна гора подкрепиха санкциите на ЕС срещу Русия

Албания, Северна Македония и Черна гора подкрепиха санкциите на ЕС срещу Русия
БТА

Към решението са се присъединили още Исландия, Лихтенщайн, Молдова, Норвегия и Украйна

Албания, Босна и Херцеговина, Северна Македония и Черна гора подкрепиха решението на Европейския съюз за налагане на санкции срещу лица и организации, свързани с руския военно-промишлен комплекс. Това съобщи Съветът на ЕС, цитиран от регионалната телевизия Ен1.

Ограничителните мерки бяха приети от Съвета на 12 октомври 2026 г. и обхващат общо 826 организации и 743 физически лица, за които се посочва, че участват в дейности или оказват подкрепа на руския военно-промишлен сектор.

Към решението са се присъединили още Исландия, Лихтенщайн, Молдова, Норвегия и Украйна.

Деветте държави са поели ангажимент да съобразят националната си политика с приетите от ЕС ограничения.

От Съвета на ЕС приветстваха подкрепата им, като подчертаха, че мерките са насочени срещу дейности, застрашаващи териториалната цялост, суверенитета и независимостта на Украйна.

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