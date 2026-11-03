Тервел Замфиров с добри новини за сестра си Малена

Тервел Замфиров разкри, че сестра му Малена се възстановява много бързо и скоро ще започне тренировки на сняг. Бронзовият медалист в паралелния гигантски слалом от олимпийските игри в Милано/Кортина 2026 присъства на сключването на партньорски договор между Българска федерация ски и компанията за разплащателни услуги Visa, която е и негов личен спонсор.

Малена Замфирова няма да се завърне до края на 2026 година

„Да, Малена влиза във форма с учудващи темпове. Докторите са безкрайно впечатлени от начина, по който тя се възстановява, но това се дължи основно на добър план за физиотерапия и желязна дисциплина и воля от нейна страна", започна Тервел Замфиров.

„Утре пътуваме за Австрия, където тя ще направи първите си завои на сняг и ще видим как ще се почувства. Надявам се, че ще успее да кара отново през този сезон, но нищо не е сигурно, докато не направи първите си завои на снега“, заяви още Тервел Замфиров.

Сноубордистът допълни, че най-важните състезания за него през новия сезон ще бъдат световното първенство в Монтафон през март и двете надпревари от Световната купа в Банско в средата на януари.