ЕК даде зелена светлина за китайско придобиване на един от най-големите европейски търговци на електроника

Европейската комисия одобри придобиването на германската компания CECONOMY, собственик на веригите за потребителска електроника MediaMarkt и Saturn, от китайския гигант в електронната търговия JD.com, съобщи ДПА.

Одобрението е поставено под условие двете компании да изпълнят изцяло поетите ангажименти. Решението последва разследване по регламента на ЕС за чуждестранните субсидии, започнало заради опасения, че китайска държавна помощ може да наруши конкуренцията на европейския пазар.

Според Европейската комисия проверката е установила, че "идентифицираните чуждестранни субсидии биха могли да доведат до потенциално нарушаване на конкуренцията на вътрешния пазар на ЕС".

От Брюксел посочват, че предложените от JD.com и CECONOMY ангажименти "напълно и ефективно отстраняват това нарушение", се казва в съобщението на Комисията.