Новини
Търси
Подкаст
Икономика

ЕК даде зелена светлина за китайско придобиване на един от най-големите европейски търговци на електроника

ЕК даде зелена светлина за китайско придобиване на един от най-големите европейски търговци на електроника
Снимка: AP/БТА

JD.com ще придобие компанията майка на MediaMarkt и Saturn след поемане на ангажименти пред Брюксел

Европейската комисия одобри придобиването на германската компания CECONOMY, собственик на веригите за потребителска електроника MediaMarkt и Saturn, от китайския гигант в електронната търговия JD.com, съобщи ДПА.

Одобрението е поставено под условие двете компании да изпълнят изцяло поетите ангажименти. Решението последва разследване по регламента на ЕС за чуждестранните субсидии, започнало заради опасения, че китайска държавна помощ може да наруши конкуренцията на европейския пазар.

Според Европейската комисия проверката е установила, че "идентифицираните чуждестранни субсидии биха могли да доведат до потенциално нарушаване на конкуренцията на вътрешния пазар на ЕС".

От Брюксел посочват, че предложените от JD.com и CECONOMY ангажименти "напълно и ефективно отстраняват това нарушение", се казва в съобщението на Комисията.

Още по темата

Германия предупреди Китай за опасността от свят без правила

Германия предупреди Китай за опасността от свят без правила

Volkswagen започва да изнася китайски технологии по света

Volkswagen започва да изнася китайски технологии по света

ЕК събира САЩ, Украйна и НАТО преди преговорите в ОАЕ с Русия

ЕК събира САЩ, Украйна и НАТО преди преговорите в ОАЕ с Русия

ЕК подкрепи Туск в ескалиращата конституционна криза в Полша

ЕК подкрепи Туск в ескалиращата конституционна криза в Полша

ЕК: Косово отчита недостатъчен напредък по пътя към членство в ЕС

ЕК: Косово отчита недостатъчен напредък по пътя към членство в ЕС

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Икономика

Теменужка Петкова: Мантрата на управляващите за фактури в чекмеджета рухна

Теменужка Петкова: Мантрата на управляващите за фактури в чекмеджета рухна

ГЕРБ предлагат 100% компенсации за бизнеса заради цената на тока

ГЕРБ предлагат 100% компенсации за бизнеса заради цената на тока

Предварителните разчети на МФ показват недостиг от 5.2 млрд. евро към края на октомври

Предварителните разчети на МФ показват недостиг от 5.2 млрд. евро към края на октомври

Димитър Радев, БНБ: Инфлацията вече е 6%

Димитър Радев, БНБ: Инфлацията вече е 6%

Икономисти: Бюджетът ще бъде проблематичен, очакват се съществени корекции

Икономисти: Бюджетът ще бъде проблематичен, очакват се съществени корекции

Водещи

Емануил Йорданов пред ТАРАЛЕЖ: На челата на Гюров и Кандев пишеше „Аз съм неизбираем“

Емануил Йорданов пред ТАРАЛЕЖ: На челата на Гюров и Кандев пишеше „Аз съм неизбираем“

  • Преди 1 минута
Ferrari с 12% ръст на печалбата за тримесечието

Ferrari с 12% ръст на печалбата за тримесечието

  • Преди 2 минути
София на студено! Хиляди домакинства без парно и топла вода, жители на "Дружба" излязоха на протест

София на студено! Хиляди домакинства без парно и топла вода, жители на "Дружба" излязоха на протест

„Папата е в добро здраве“: Лъв XIV започва обиколка в Южна Америка

„Папата е в добро здраве“: Лъв XIV започва обиколка в Южна Америка

  • Преди 10 минути
Калоян Паргов: Необходими са решителни стъпки към промяна на облика на лявото

Калоян Паргов: Необходими са решителни стъпки към промяна на облика на лявото

Добри новини за ЦСКА: Жоел Цварц се завръща за битката с Панатинайкос

Добри новини за ЦСКА: Жоел Цварц се завръща за битката с Панатинайкос

  • Преди 22 минути
Свлачища бяха активирани заради обилни валежи в Смолянско

Свлачища бяха активирани заради обилни валежи в Смолянско

Президентът на Северна Македония: България държи европейската ни интеграция като заложник

Президентът на Северна Македония: България държи европейската ни интеграция като заложник

  • Преди 24 минути
Женският национален отбор научи съперниците си в Лига на нациите

Женският национален отбор научи съперниците си в Лига на нациите

  • Преди 24 минути
Заради пропадане на земни маси по пътя Варна – Златни пясъци е затворена едната лента на платното

Заради пропадане на земни маси по пътя Варна – Златни пясъци е затворена едната лента на платното

Украйна, Русия и САЩ ще обсъждат сигурността в Черно море на среща в ОАЕ

Украйна, Русия и САЩ ще обсъждат сигурността в Черно море на среща в ОАЕ

  • Преди 33 минути
Барселона набеляза защитник на Арсенал за зимната селекция

Барселона набеляза защитник на Арсенал за зимната селекция

  • Преди 38 минути
Мохамед Салах и семейството му получават турско гражданство

Мохамед Салах и семейството му получават турско гражданство

  • Преди 39 минути
Мирчев: Преди 10 дни на ЕК е предложена мярката за пренасочване на част от вноската от втория пенсионен стълб към НОИ

Мирчев: Преди 10 дни на ЕК е предложена мярката за пренасочване на част от вноската от втория пенсионен стълб към НОИ

Константин Проданов отрече пренасочване на пенсионни вноски от втория стълб към НОИ

Константин Проданов отрече пренасочване на пенсионни вноски от втория стълб към НОИ

  • Преди 42 минути