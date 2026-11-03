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Икономика

Предварителните разчети на МФ показват недостиг от 5.2 млрд. евро към края на октомври

Предварителните разчети на МФ показват недостиг от 5.2 млрд. евро към края на октомври
Снимка: БТА

Разходите са в размер на 42,7 млрд. евро

Недостигът на средства в бюджета достига вече 5.2 млрд. евро или 4% от БВП кроя на октомври. Това показват предварителните разчети на министерството на финансите.

“На месечна база за октомври дефицитът по консолидираната фискална програма нараства с 1,2 пр. п. спрямо дефицита към септември (2,8 на сто от прогнозния БВП), което се дължи основно на значителен ръст на капиталовите разходи и трансфери", обясниха от министерството на финансите.

Продължава изоставането на приходите.

Те се очаква да бъдат в размер на 37,5 млрд. евро, което е 75,6% от годишните разчети към ЗДБРБ за 2026 г. и с 3,4 млрд. евро (9,9%) повече спрямо отчетените за същия период на 2025 година. Изоставане има и при разходите.

Разходите по консолидираната фискална програма (вкл. вноската на Република България в бюджета на ЕС) към октомври 2026 г. са в размер на 42,7 млрд. евро, което е 75,1% от годишните разчети. За сравнение, разходите по КФП към октомври 2025 г. бяха в размер на 37,5 млрд. евро. първостепенните разпоредители с бюджет към октомври 2026 г. ще бъдат публикувани на интернет страницата на Министерството на финансите в края на месец ноември 2026 година.

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