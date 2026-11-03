Собственичката на убитото с ритник куче с нови разкрития и разтърсващ разказ пред "Таралеж"

Собственичката на убитото с ритник куче Кнопуся - Снежина Кушчук разказа пред "Таралеж" за фаталната вечер, предишни сигнали за агресия срещу кучета и болката на семейството след трагедията.

Случаят предизвика обществено възмущение, а в сряда се очаква нов протест срещу насилието над животни.

„Кнопуся, ти завинаги ще останеш нашето малко момиче" - с тези думи собственичката на деветгодишния йоркширски териер Кнопа започва емоционалния си разказ за трагедията, разиграла се на 1 ноември вечерта в столичния квартал „Кръстова вада“.

Малкото куче, тежащо едва три килограма, загина, след като мъж го ритна по време на обичайната му вечерна разходка със стопанина му. Случаят е заснет от охранителна камера, а кадрите предизвикаха вълна от възмущение в социалните мрежи.

По разказа на семейството нападението е станало, след като мъжът направил забележка на стопанина заради кучето, което преминавало покрай къщата му. Въпреки опитите на съпруга ѝ да обясни, че винаги почистват след домашния си любимец, конфликтът ескалирал.

„Съпругът ми няколко пъти подчерта, че винаги почистваме след кучето си. Дори му показа торбичката, за да го докаже“, разказва жената пред „Таралеж“.

По думите ѝ до този момент съпругът ѝ не забелязал неадекватно поведение от страна на мъжа. Всичко се случило за секунди.

„Съпругът ми без никакво колебание се застъпи за нашето кученце, за нашето „дете“. Всичко се вижда на видеото. Няма да го коментирам допълнително, защото ми е прекалено болезнено“.

Тя разказва, че когато съпругът ѝ успял да се отдалечи от нападателя, все още не знаел, че Кнопа е мъртва. На мястото имало свидетели, които незабавно подали сигнал в полицията.

Във фаталната вечер жената била вкъщи с децата им. Когато разходката започнала да се проточва необичайно дълго, тя се обадила на съпруга си.

„Той ми отговори и още по гласа му разбрах, че нещо не е наред. А щом съпругът ми ми отговаряше на телефона, значи нещо се беше случило с Кнопуся“.

Снежина веднага изтичала навън и тръгнала по обичайния маршрут на семейството, викайки съпруга си и кучето. Първата ѝ мисъл била, че трябва да откарат животното при ветеринар. Когато стигнала до съпруга си, разбрала, че вече е твърде късно.

„След това почти не помня какво се случи. Знам само, че крещях толкова силно, че целият квартал ме чуваше“.

Болката от загубата се оказала непоносима. Жената разказва, че държала тялото на кучето до последно и се опитвала да запомни миризмата му.

„Тя беше толкова студена. Господи, беше толкова студена… А толкова много мразеше студа. Винаги се сгушваше в ръцете ми, за да се стопли“.

Собственичката пази дрешката и каишката на Кнопа. По думите ѝ кученцето било изключително кротко, мило и послушно куче, което никога не проявявало агресия към хора.

Жената твърди, че след трагедията е научила за предишни случаи на агресия от страна на същия мъж към други кучета. По думите ѝ само пет минути преди фаталния инцидент той е нападнал и друго куче, което преминавало в района. Тя твърди още, че в петък е имало друг случай, при който мъжът е посегнал на кучето на жена с червено яке, а по случая е бил подаден сигнал в полицията.

Собственичката изразява възмущението си, че семейството ѝ не е знаело за предишните случаи.

„Ако знаехме за това, нямаше да минаваме оттам. Нямаше да излагаме Кнопуся на опасност“.

Особено тежко трагедията се отразила на децата в семейството. Те чули и видели реакцията на майка си, когато разбрала за смъртта на Кнопа. На следващата сутрин децата започнали да задават въпроси за случилото се

„Мамо, нали ще накажеш този чичко, защото нарани нашата Кнопуся?! Татко удари ли го? Татко е герой!“, разказва жената.

Най-голямата ѝ дъщеря е израснала заедно с кучето. Двете са на една и съща възраст и връзката им е била изключително силна. По думите на майката загубата се отразила тежко на детето, което трудно заспивало и преживявало случилото се. Жената споделя и страха си от мисълта, че подобна агресия е можела да се случи пред очите на децата ѝ. Тя твърди, че дъщеря ѝ понякога излизала сама на разходка и също преминавала покрай въпросната къща.

След инцидента близките на Кнопа потърсили съдействие от полицията. Собственичката разказва, че първоначално не получила категорични отговори, но впоследствие разследващ полицай подходил отговорно към случая.

Припомняме, че в понеделник (2 ноември) жители на столичния квартал „Кръстова вада“ се събраха на протестна разходка в памет на Кнопа и срещу насилието над животни.

В демонстрацията се включиха собственици на домашни любимци и граждани, които настояват за отговорност и ефективно прилагане на закона.

В сряда се очаква нов протест срещу насилието над животни, на фона на нарастващото обществено недоволство след случая с Кнопа.

Основното послание е, че подобни прояви не бива да остават без последствия и че сигналите за агресия трябва да бъдат проверявани своевременно.

Демонстрацията ще се проведе в сряда (4 ноември) от 19:00 часа пред Народното събрание.

„С любов и почит към всички животни, жертви на насилие. За онези, които не могат да говорят“ – под този призив се организира протестът, който цели да привлече вниманието на институциите към продължаващите случаи на жестокост над беззащитни животни и необходимостта от по-строги мерки срещу извършителите.

Инициативата е на певицата Теди Александрова, която призова хората, обичащи животните, да излязат и да заявят категоричната си позиция срещу насилието.

„Крайно време е да се вземат мерки от държавата и оттук нататък да няма повече такива случаи“, заяви тя в публикации в социалните мрежи.

„Благодаря на всички за съпричастността и за това, че не оставате безразлични. За мен обаче беше много важно случаят да получи възможно най-голяма публичност, да има колкото се може повече медии и телевизионни екипи, които да отразят случилото се. Ще присъствам на всички протести и събития в подкрепа на борбата срещу насилието, доколкото времето и възможностите ми го позволяват, защото мълчанието не е решение“, казва собственичката.

И завършва с думите, които обобщават болката ѝ: „Кнопуся, ти завинаги ще останеш нашето малко момиче.“

„Заподозреният за убийството на малкото куче в столичния квартал „Кръстова вада” е в Столичната дирекция на вътрешните работи заедно с адвоката си. Той ще бъде задържан и конвоиран до Четвърто районно управление за извършване на необходимите действия", това съобщи вътрешният министър Иван Демерджиев в публикация във Facebook.