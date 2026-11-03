Новини
Търси
Подкаст
Общество

Крадец нахлу в гараж на болница в Стара Загора

Крадец нахлу в гараж на болница в Стара Загора
БТА

Извършителят срязал халката на катинара и откраднал четири стоманени джанти с гуми

Четири стоманени джанти с гуми са откраднати от гараж към болница в Стара Загора. Сигналът за кражбата е подаден в полицията сутринта на 2 ноември от 59-годишен мъж.

При огледа е установено, че извършителят е проникнал в помещението, след като срязал халката на катинара. По данни на полицията кражбата е извършена в периода от 16:00 часа на 29 октомври до 08:10 часа на 2 ноември.

По случая е образувано досъдебно производство.

Още по темата

Въоръжен грабеж е извършен в денонощен магазин в София

Въоръжен грабеж е извършен в денонощен магазин в София

Арестуваха 21-годишен за грабеж край жп гарата в Сливен

Арестуваха 21-годишен за грабеж край жп гарата в Сливен

Оставиха в ареста 83-годишния обвинен в убийство в Старозагорско

Оставиха в ареста 83-годишния обвинен в убийство в Старозагорско

10-годишно дете блъснато на пешеходна пътека в Стара Загора

10-годишно дете блъснато на пешеходна пътека в Стара Загора

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Временно е ограничено движението при 16-ия км на АМ „Хемус“ в посока София

Временно е ограничено движението при 16-ия км на АМ „Хемус“ в посока София

Омбудсманът иска спешно изслушване за „Топлофикация София“

Омбудсманът иска спешно изслушване за „Топлофикация София“

Депутат от ГЕРБ сезира Съвета на Европа за случая „Християн Пендиков“

Депутат от ГЕРБ сезира Съвета на Европа за случая „Християн Пендиков“

Дъждовно време и утре, облаците остават над страната

Дъждовно време и утре, облаците остават над страната

Получени са бомбени заплахи за Съдебната палата в Хасково, училище и две детски градини в Димитровград

Получени са бомбени заплахи за Съдебната палата в Хасково, училище и две детски градини в Димитровград

Водещи

Албания, Северна Македония и Черна гора подкрепиха санкциите на ЕС срещу Русия

Албания, Северна Македония и Черна гора подкрепиха санкциите на ЕС срещу Русия

  • Преди 6 минути
Официално: Спартак Варна има нов треньор

Официално: Спартак Варна има нов треньор

  • Преди 8 минути
БФС с разяснение за Добруджа - Фратрия

БФС с разяснение за Добруджа - Фратрия

  • Преди 14 минути
Теменужка Петкова: Мантрата на управляващите за фактури в чекмеджета рухна

Теменужка Петкова: Мантрата на управляващите за фактури в чекмеджета рухна

  • Преди 15 минути
Пуснаха за продажба отбор от Формула 1

Пуснаха за продажба отбор от Формула 1

  • Преди 27 минути
Временно е ограничено движението при 16-ия км на АМ „Хемус“ в посока София

Временно е ограничено движението при 16-ия км на АМ „Хемус“ в посока София

Омбудсманът иска спешно изслушване за „Топлофикация София“

Омбудсманът иска спешно изслушване за „Топлофикация София“

Осъдиха талант на Локомотив Пловдив, счупил крак на непълнолетен

Осъдиха талант на Локомотив Пловдив, счупил крак на непълнолетен

  • Преди 47 минути
Три петролни танкера се запалиха след сблъсък с мини в Ормузкия проток

Три петролни танкера се запалиха след сблъсък с мини в Ормузкия проток

  • Преди 1 час
„Пеликаните" нанесоха първа загуба на Мемфис в НБА

„Пеликаните" нанесоха първа загуба на Мемфис в НБА

  • Преди 1 час
ЦИК обяви окончателните резултати от балотажа за президент

ЦИК обяви окончателните резултати от балотажа за президент

Иван Шишков: Одитът на Сметната палата е анатомия на управлението на ГЕРБ

Иван Шишков: Одитът на Сметната палата е анатомия на управлението на ГЕРБ

  • Преди 1 час
ЕК събира САЩ, Украйна и НАТО преди преговорите в ОАЕ с Русия

ЕК събира САЩ, Украйна и НАТО преди преговорите в ОАЕ с Русия

  • Преди 1 час
Бомбени заплахи предизвикаха извънредни кацания и затвориха летище във Варшава

Бомбени заплахи предизвикаха извънредни кацания и затвориха летище във Варшава

  • Преди 1 час
Вучич: Престъпниците поемат контрола и унищожават Сърбия

Вучич: Престъпниците поемат контрола и унищожават Сърбия

  • Преди 1 час