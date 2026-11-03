Крадец нахлу в гараж на болница в Стара Загора

Четири стоманени джанти с гуми са откраднати от гараж към болница в Стара Загора. Сигналът за кражбата е подаден в полицията сутринта на 2 ноември от 59-годишен мъж.

При огледа е установено, че извършителят е проникнал в помещението, след като срязал халката на катинара. По данни на полицията кражбата е извършена в периода от 16:00 часа на 29 октомври до 08:10 часа на 2 ноември.

По случая е образувано досъдебно производство.