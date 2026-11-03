ЕК събира САЩ, Украйна и НАТО преди преговорите в ОАЕ с Русия

Европейската комисия ще бъде домакин на среща на високо равнище в сряда, посветена на ситуацията в Украйна. В нея ще участват представители на Съединените щати, Украйна и водещите ѝ европейски съюзници, съобщи във вторник говорителката на ЕК Паула Пиньо, цитирано по Ройтерс.

„Утре Европейската комисия ще бъде домакин на среща с представители на Украйна, САЩ, Франция, Германия, Обединеното кралство, НАТО и Световната банка. Тези разговори ще надградят постигнатото по време на предишните консултации, които се проведоха в Маями“, заяви Пиньо пред репортери в Брюксел.

По-рано специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф също потвърди, че координационната среща ще се състои в белгийската столица.

Веднага след разговорите в Брюксел, дипломатическата офанзива се пренася в Близкия изток. На 10 и 11 ноември в Абу Даби (ОАЕ) Съединените щати ще съберат на масата за преговори делегации от Украйна и Русия. По думите на Уиткоф, основният дневен ред на тристранната среща ще включва прекратяването на войната, постигането на следвоенни споразумения за сигурност и конкретни стъпки за деескалация на конфликта.