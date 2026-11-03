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„Пеликаните" нанесоха първа загуба на Мемфис в НБА

„Пеликаните" нанесоха първа загуба на Мемфис в НБА
БТА

„Гризлитата" отстъпиха върха на Запад въпреки 40 точки на Тай Джером

Последният отбор, който нямаше загуба в НБА най-накрая допусна поражение. Мемфис отстъпи при гостуването си на Ню Орлиънс Пеликанс със 134:135 след продължение. „Гризлитата" започнаха сезона с шест поредни победи, а загубата сега ги свали от върха на Западната конференция за сметка на Хюстън Рокетс.

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Мемфис не успя да запише седма поредна победа въпреки вдъхновената игра на Тай Джером. Защитникът избухна с 40 точки и сам вкара мача в продължение. Той отбеляза 17 от общо 19 точки за Мемфис в края на четвъртата част и в допълнителното време. „Гризлитата" имаха един последен шанс за атака в последните секунди, но Ню Орлиънс се справи добре в защита.

На истински куриоз станаха свидетели феновете в Индианаполис. Индиана Пейсърс загуби от Атланта Хоукс със 104:108, след като използва само шестима баскетболисти в хода на целия мач. Такова нещо не се е случвало в НБА от почти 80 години. През 1948 г. ЛА Лейкърс играе само с петима души. Причината за недостига на кадри в Индиана са контузиите. Цели 11 играчи са в лазарета на тима.

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