Иван Шишков: Одитът на Сметната палата е анатомия на управлението на ГЕРБ

Одитът представлява анатомията на управлението на ГЕРБ от 2009 до 2025 година, заедно с всички сглобени сглобки от пет години насам. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред журналисти.

Той припомни протестите на строителните фирми на жълтите павета през 2021 г., когато държавата им дължеше над 800 милиона лева за възложени дейности без финансово обезпечение. По думите му същата практика се е повторила през 2024 и 2025 г. чрез анекси и договори, сключвани от редовните и служебните кабинети.

„Пак имаме възложено строителство, пак имаме строителство, което е изпълнено, за което обаче няма осигурено финансиране, и пак има задължения на държавата към пътните фирми. Абсолютно същият сценарий от 2021 година, който ние тогава разказахме”, подчерта Шишков.

Министърът обясни защо сертификатите за извършени ремонти не са били разписани от Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура”.

„В момента, в който ги приемат, трябва да поискат фактури от фирмите. В момента, в който поискат фактури от фирмите, дефицитът в България става различен. Това е част от прикрития дефицит”, заяви Шишков. Той допълни, че по редица подобни казуси са подавани сигнали: „Време е вече и прокуратурата да се събуди”.

Попитан за констатациите в доклада, че АПИ няма разработени базови методики за работа, министърът отговори, че този диалог се води от месеци. Като първа стъпка вече е предложена нова структура на пътната агенция със съкращаване на щатни бройки, на базата на която ще бъдат създадени и нови правила за функциониране на ведомството.

Относно поръчката за обхода на Кресна като част от автомагистрала „Струма”, Шишков обясни защо процедурата не била прекратена. По думите му параметрите и цената са били заложени от предходни правителства.

„Ако го бяхме спрели, защото вече щяха да ни съдят, фирмата щеше да предяви претенции за пропуснати ползи. Щяхме да загубим пари от съдебния спор, щяхме да загубим две години време и в един момент при нова обществена поръчка цената щеше да бъде още по-висока”, посочи Шишков.

На въпрос дали в Министерския съвет са коментирани зачестилите бомбени заплахи в страната и извънредно кацналият самолет на летище „София”, той посочи, че темата е извън неговия пряк ресор и има достатъчно ангажименти в повереното му министерство.