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Кремъл потвърди: Русия и Украйна сядат на масата за преговори в Абу Даби

Кремъл потвърди: Русия и Украйна сядат на масата за преговори в Абу Даби
АР/БТА

Американските посредници се надяват на напредък в усилията за прекратяване на войната, която навлезе в петата си година

Русия потвърди, че на 10 и 11 ноември в Абу Даби ще се проведат тристранни мирни преговори с участието на Москва, Киев и Вашингтон, предадоха световните агенции.

Съветникът на руския президент Владимир Путин – Владимир Медински, ще оглави руската делегация. Това съобщи говорителят на Кремъл Дмитрий Песков по време на разговор с журналисти.

Американските посредници се надяват на напредък в усилията за прекратяване на войната, която навлезе в петата си година. Последната среща между представители на Русия, Украйна и САЩ се състоя в средата на февруари в Женева, но не доведе до резултат заради разминаванията в позициите на Москва и Киев.

В края на октомври Русия обяви готовност да възобнови мирните преговори, които бяха в застой от началото на годината.

По-рано днес специалният пратеник на американския президент Стив Уиткоф съобщи, че представители на Русия и Украйна ще се срещнат в Абу Даби следващата седмица с посредничеството на САЩ. Основните теми ще бъдат гаранциите за сигурност след края на войната, намаляването на напрежението и хуманитарните въпроси.

„Дискусиите ще се отнасят до мерките за сигурност след края на войната, деескалацията, хуманитарните усилия и следващите стъпки към мира“, написа Уиткоф в социалната мрежа Екс.

Той допълни, че американски представители ще посетят Брюксел през тази седмица за разговори с представители на Франция, Германия, Великобритания, Европейския съюз и НАТО. В центъра на срещите ще бъдат гаранциите за сигурност за Украйна.

 
 
 

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