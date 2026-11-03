Пуснаха билетите за гостуването на България в Естония

Билетите за последния мач на България от настоящото издание на Лигата на нациите вече са в онлайн продажба. Националният отбор ще гостува на Естония в Талин на 16 ноември от 19:00 часа.

Привържениците могат да закупят пропуски чрез платформата за продажба на билети. Продажбата ще продължи до началото на срещата.

Билетът за възрастен струва 20 евро, а за деца, родени през 2015 година или по-късно, цената е 7 евро. При влизането на стадиона за децата трябва да бъде представен документ за самоличност.

За най-малките запалянковци входът ще бъде свободен. Българските фенове ще влизат на стадиона през вход 7.

Преди последните два кръга България е на трето място в група C4 с 4 точки. В последния си мач „лъвовете“ победиха Люксембург с 2:0 като гости, след като преди това загубиха с 0:3 от Исландия.

Естония е втора с 6 точки и остава без загуба след четири срещи - една победа и три равенства. Първият двубой между българите и естонците завърши 0:0.

Преди срещата в Талин България приема Исландия на 13 ноември в Пловдив, а Естония гостува на Люксембург.