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Ключов футболист на Арсенал поднови тренировки

Ключов футболист на Арсенал поднови тренировки
AP/БТА

Уилям Салиба се включи в последното занимание на "топчиите"

Защитникът на Арсенал Уилям Салиба се завърна към тренировките на отбора. Френският национал не е играл от Мондиал 2026 насам. 

Бранителят вече е на разположение на мениджъра Микел Артета, като взе участие в заниманието преди мача със Славия Прага в Шампионска лига. 

Салиба изигра целия Мондиал с болки в гърба, което влоши състоянието му.  

Въпреки че поднови тренировки Уилям Салиба едва ли ще попадне в списъка с играчи на Зинедин Зидан за националния тим на Франция, който ще бъде обявен в петък.

От Арсенал реагираха на контузията на бранителя и през лятото привлякоха Езри Конса от Астън Вила за негов заместник. 

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