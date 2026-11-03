Ключов футболист на Арсенал поднови тренировки

Защитникът на Арсенал Уилям Салиба се завърна към тренировките на отбора. Френският национал не е играл от Мондиал 2026 насам.

Бранителят вече е на разположение на мениджъра Микел Артета, като взе участие в заниманието преди мача със Славия Прага в Шампионска лига.

Салиба изигра целия Мондиал с болки в гърба, което влоши състоянието му.

Въпреки че поднови тренировки Уилям Салиба едва ли ще попадне в списъка с играчи на Зинедин Зидан за националния тим на Франция, който ще бъде обявен в петък.

От Арсенал реагираха на контузията на бранителя и през лятото привлякоха Езри Конса от Астън Вила за негов заместник.