GTA 6 наближава: Rockstar разкри кога започва свалянето и колко място ще е нужно

Очакването на Grand Theft Auto VI навлиза в последните си седмици. Rockstar Games потвърди, че играта ще излезе на 19 ноември 2026 година за PlayStation 5 и Xbox Series X|S, а предварителното изтегляне започва на 10 ноември.

Играчите ще трябва да освободят до 212 GB, като необходимото пространство зависи от устройството. На PlayStation 5 предварителното сваляне започва в полунощ местно време, а на Xbox Series X|S - в 00:00 часа по Гринуич, което е 02:00 часа българско време.

При размер от 212 GB изтеглянето би отнело теоретично около 4 часа и 43 минути при постоянна скорост от 100 Mbps. При 300 Mbps времето е приблизително 1 час и 34 минути. На практика то може да е по-дълго според връзката и натоварването на сървърите.

Действието ще отведе играчите във Vice City и щата Леонида. Междувременно се появиха информации за по-голяма карта, ограничение на оръжията, които героите могат да носят, и по-тесни улици при автомобилните преследвания.

Твърденията за около 35 минути пътуване през картата и за конкретния брой оръжия обаче остават непотвърдени подробности. Предстои да стане ясно как ще работят тези механики в окончателната версия.

Rockstar съобщи още, че на 19 ноември ще публикува безплатна дигитална карта на Леонида и плакат, които феновете ще могат да изтеглят и разпечатат.