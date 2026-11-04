Новини
Търси
Подкаст
Общество

237 мисии за спешна медицинска помощ по въздуха са изпълнени от началото на годината

237 мисии за спешна медицинска помощ по въздуха са изпълнени от началото на годината
БТА

"България Хели Мед Сървиз" е държавно акционерно дружество, създадено да организира и изпълнява спешна  медицинска помощ (HEMS) по въздуха в България

Общо 237 мисии за спешна медицинска помощ по въздуха са изпълнени от началото на 2026 г., съобщават във Фейсбук от "България Хели Мед Сървиз" ЕАД. 

През октомври екипажите на "България Хели Мед Сървиз" ЕАД изпълниха 33 мисии за спешна медицинска помощ по въздуха, включващи първични и вторични (междуболнични) мисии.

С тях общият брой на изпълнените мисии от началото на 2026 г. до 31 октомври достигна 237. Отчетените резултати отразяват последователното развитие на дейността на дружеството и утвърждаването му като авиационен оператор с важна обществена роля, написаха от "България Хели Мед Сървиз" ЕАД. 

"България Хели Мед Сървиз" е държавно акционерно дружество, създадено да организира и изпълнява спешна  медицинска помощ (HEMS) по въздуха в България. През 2026 г. дружеството оперира с осем хеликоптера, като разширява оперативните си бази от една през 2025 г. до две през 2026 г., с планирано разгръщане до четири бази до края на годината.

Още по темата

Бременна жена в тежко състояние транспортирана с медицински хеликоптер от Пазарджик до София

Бременна жена в тежко състояние транспортирана с медицински хеликоптер от Пазарджик до София

Две спасителни мисии с медицински хеликоптер в Пирин

Две спасителни мисии с медицински хеликоптер в Пирин

Шест авиомедицински мисии за седмица, сигналите на телефон 112 са нараснали с 10,7%

Шест авиомедицински мисии за седмица, сигналите на телефон 112 са нараснали с 10,7%

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Отмениха бедственото положение в Шабла, обстановката се нормализира

Отмениха бедственото положение в Шабла, обстановката се нормализира

СДВР задържа трима мъже при акции срещу наркотиците в София, иззети са близо 5 кг марихуана

СДВР задържа трима мъже при акции срещу наркотиците в София, иззети са близо 5 кг марихуана

Радев обсъди с лидера на българите в Сърбия нов граничен пункт и проблемите на сънародниците ни

Радев обсъди с лидера на българите в Сърбия нов граничен пункт и проблемите на сънародниците ни

МС: Показаният от Мирчев документ не е официална кореспонденция

МС: Показаният от Мирчев документ не е официална кореспонденция

КЗП: Незаконно е да ни таксуват на касата за амбалаж и пликове без предупреждение

КЗП: Незаконно е да ни таксуват на касата за амбалаж и пликове без предупреждение

Водещи

Локомотив Пловдив пречупи азербайджанци за трета победа в Европа

Локомотив Пловдив пречупи азербайджанци за трета победа в Европа

  • Преди 3 минути
Силяновска при Рюте: Единството е предпоставка за сигурността на съюзниците

Силяновска при Рюте: Единството е предпоставка за сигурността на съюзниците

  • Преди 6 минути
Отмениха бедственото положение в Шабла, обстановката се нормализира

Отмениха бедственото положение в Шабла, обстановката се нормализира

GTA 6 наближава: Rockstar разкри кога започва свалянето и колко място ще е нужно

GTA 6 наближава: Rockstar разкри кога започва свалянето и колко място ще е нужно

  • Преди 16 минути
Случаят "Петрохан" влезе в изслушването на Андрей Янкулов за новия ВСС

Случаят "Петрохан" влезе в изслушването на Андрей Янкулов за новия ВСС

  • Преди 18 минути
ЦСКА за откриването на "Армията": Моменти, които ще помним дълго

ЦСКА за откриването на "Армията": Моменти, които ще помним дълго

  • Преди 18 минути
Лидерът на републиканците в Камарата на представителите се оттегля от поста

Лидерът на републиканците в Камарата на представителите се оттегля от поста

  • Преди 25 минути
СДВР задържа трима мъже при акции срещу наркотиците в София, иззети са близо 5 кг марихуана

СДВР задържа трима мъже при акции срещу наркотиците в София, иззети са близо 5 кг марихуана

Ново изследване поставя под съмнение ролята на кометите за възникването на живота

Ново изследване поставя под съмнение ролята на кометите за възникването на живота

  • Преди 31 минути
В Германия намериха 300 кг кокаин за 20 милиона евро, скрит в банани

В Германия намериха 300 кг кокаин за 20 милиона евро, скрит в банани

  • Преди 38 минути
Радев обсъди с лидера на българите в Сърбия нов граничен пункт и проблемите на сънародниците ни

Радев обсъди с лидера на българите в Сърбия нов граничен пункт и проблемите на сънародниците ни

  • Преди 42 минути
237 мисии за спешна медицинска помощ по въздуха са изпълнени от началото на годината

237 мисии за спешна медицинска помощ по въздуха са изпълнени от началото на годината

  • Преди 49 минути
МС: Показаният от Мирчев документ не е официална кореспонденция

МС: Показаният от Мирчев документ не е официална кореспонденция

  • Преди 50 минути
Левски допусна втора загуба от Аполо 8 и отпадна от Чалъндж къп

Левски допусна втора загуба от Аполо 8 и отпадна от Чалъндж къп

  • Преди 54 минути
Олимпиакос оглави Лига Европа след равенство без голове в Рен

Олимпиакос оглави Лига Европа след равенство без голове в Рен

  • Преди 60 минути