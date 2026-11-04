237 мисии за спешна медицинска помощ по въздуха са изпълнени от началото на годината

Общо 237 мисии за спешна медицинска помощ по въздуха са изпълнени от началото на 2026 г., съобщават във Фейсбук от "България Хели Мед Сървиз" ЕАД.

През октомври екипажите на "България Хели Мед Сървиз" ЕАД изпълниха 33 мисии за спешна медицинска помощ по въздуха, включващи първични и вторични (междуболнични) мисии.

С тях общият брой на изпълнените мисии от началото на 2026 г. до 31 октомври достигна 237. Отчетените резултати отразяват последователното развитие на дейността на дружеството и утвърждаването му като авиационен оператор с важна обществена роля, написаха от "България Хели Мед Сървиз" ЕАД.

"България Хели Мед Сървиз" е държавно акционерно дружество, създадено да организира и изпълнява спешна медицинска помощ (HEMS) по въздуха в България. През 2026 г. дружеството оперира с осем хеликоптера, като разширява оперативните си бази от една през 2025 г. до две през 2026 г., с планирано разгръщане до четири бази до края на годината.