Новак Джокович отпадна в Париж и остана без място на финалите в Торино

Новак Джокович няма да участва във Финалния турнир на АТП в Торино през този сезон. Седемкратният шампион на „Мастърс“ надпреварата в Париж загуби от Ринки Хиджиката с 6:2, 3:6, 3:6 във втория кръг и не успя да събере необходимите точки за класиране.

Сърбинът започна убедително и с два пробива взе първия сет. Австралиецът обаче подобри играта си във втората част и проби в осмия гейм, след което изравни резултата.

В решителния сет Джокович получи три възможности за пробив при 2:1, но Хиджиката ги спаси. След това австралиецът спечели последните четири гейма и записа една от най-значимите победи в кариерата си.

Джокович завършва сезона със само три победи на турнири от сериите „Мастърс“ и без участие на четвъртфинал в тях - нещо, което не му се беше случвало от 2005 година.

За място на четвъртфиналите Хиджиката ще играе срещу Томас Мартин Ечевери. Аржентинецът отстрани Алекс де Минор със 7:6(2), 6:3 и постигна първата си победа над съперник от топ 10 на световната ранглиста.

Изненада имаше и в мача на Даниил Медведев, който загуби от Игнасио Бусе с 4:6, 4:6. Перуанецът продължава срещу Нуно Боржеш, преодолял Карен Хачанов с 6:3, 6:4.