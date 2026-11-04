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Протест срещу насилието над животни започна пред парламента заради смъртта на куче в София

Протест срещу насилието над животни започна пред парламента заради смъртта на куче в София
Таралеж

Граждани настояват за справедливост след случая в "Кръстова вада", по-ефективни наказания и по-строг контрол срещу жестокостта към животните

Протест срещу насилието над животни започна тази вечер, 4 ноември, от 19:00 часа пред Народното събрание в София. Демонстрацията е организирана след смъртта на домашно куче в столичния квартал "Кръстова вада", като участниците настояват за справедливост и по-ефективни мерки срещу жестокостта към животните.

Повод за общественото недоволство стана разпространен запис от охранителна камера, на който се вижда как мъж нанася силен ритник на деветгодишен йоркширски териер. Животното, което е тежало около три килограма, е починало вследствие на удара.

Софийската районна прокуратура повдигна обвинение на 43-годишния Йордан Атанасов за проявена особена жестокост към животно, довела до неговата смърт. Мъжът се е предал в полицията, придружен от адвоката си, след като е бил обявен за издирване.

Прокуратурата поиска постоянна мярка "задържане под стража". За престъплението, в което е обвинен, законът предвижда наказание от две до осем години лишаване от свобода. Вината му предстои да бъде установена от съда.

Това е вторият протест след случая. На 2 ноември граждани се събраха в квартал "Кръстова вада", за да изразят възмущението си от случилото се.

С днешната демонстрация организаторите поставят въпроса за ефективното прилагане на законодателството срещу насилието над животни, отговорността на извършителите и необходимостта от по-бърза реакция на институциите.

Очаква се участниците да настояват за конкретни действия, които да предотвратят подобни случаи в бъдеще.

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