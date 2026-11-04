Новини
Търси
Подкаст
Спорт

Големият съперник на Никола Цолов дебютира във Формула 1, бъдещето му във Формула 2 е неясно

Големият съперник на Никола Цолов дебютира във Формула 1, бъдещето му във Формула 2 е неясно
X.com/ TGR Haas F1 Team

Рафаел Камара ще замени Естебан Окон в Хаас за Гран при на Сао Пауло, но засега няма потвърждение за оставащите стартове

Рафаел Камара ще направи дебюта си във Формула 1 пред родна публика. От Хаас потвърдиха, че бразилецът ще замени освободения Естебан Окон за Гран при на Сао Пауло на пистата „Интерлагос“ този уикенд.

Засега участието на Камара е гарантирано само за надпреварата в Бразилия. Все още не е обявено кой ще бъде съотборник на Оливър Беарман в последните три кръга от сезона - в Лас Вегас, Катар и Абу Даби.

Ситуацията може да има значение и за битката за титлата във Формула 2. Камара води в класирането със седем точки пред Никола Цолов преди заключителните два състезателни уикенда в Катар и Абу Даби. Третият Алекс Дън изостава с още 11 точки от българина.

Според първоначални информации бразилецът може да кара за Хаас и в Лас Вегас, след което Рио Хиракава да го замени за последните два старта във Формула 1. Това би позволило на Камара да завърши сезона си във Формула 2.

Не е изключено обаче той да остане в Хаас до края на кампанията и да пропусне решителните кръгове в по-долната категория. Според журналиста Адам Купър при такова развитие мястото му в Инвикта може да бъде заето от Фреди Слейтър.

Засега обаче бъдещето на Камара след състезанието в Бразилия остава непотвърдено.

Още по темата

Камара изпревари Цолов, но предупреди: Битката за титлата не е приключила

Камара изпревари Цолов, но предупреди: Битката за титлата не е приключила

Цолов срещу Камара за място във Формула 1

Цолов срещу Камара за място във Формула 1

Съперник на Никола Цолов дебютира във Формула 1 още този уикенд

Съперник на Никола Цолов дебютира във Формула 1 още този уикенд

Пуснаха за продажба отбор от Формула 1

Пуснаха за продажба отбор от Формула 1

Кими Антонели пренаписа историята и стана най-младият шампион във Формула 1

Кими Антонели пренаписа историята и стана най-младият шампион във Формула 1

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Спорт

Обявиха съдията на Левски - ЦСКА

Обявиха съдията на Левски - ЦСКА

Треньорът на Ягелония посочи слабост на Левски: Не се чувства добре, когато се брани

Треньорът на Ягелония посочи слабост на Левски: Не се чувства добре, когато се брани

Весела Лечева поздрави Насар: Той е явление в световния спорт

Весела Лечева поздрави Насар: Той е явление в световния спорт

Кафу защити наследството на Неймар: Той написа история с Бразилия

Кафу защити наследството на Неймар: Той написа история с Бразилия

Бивш шеф на Милан се кандидатира за шеф на футбола в Италия

Бивш шеф на Милан се кандидатира за шеф на футбола в Италия

Водещи

Обявиха съдията на Левски - ЦСКА

Обявиха съдията на Левски - ЦСКА

  • Преди 5 минути
Треньорът на Ягелония посочи слабост на Левски: Не се чувства добре, когато се брани

Треньорът на Ягелония посочи слабост на Левски: Не се чувства добре, когато се брани

  • Преди 5 минути
Протест срещу насилието над животни започна пред парламента заради смъртта на куче в София

Протест срещу насилието над животни започна пред парламента заради смъртта на куче в София

  • Преди 7 минути
Едновременни мисии над Черно море и България извършиха военни самолети на САЩ и НАТО

Едновременни мисии над Черно море и България извършиха военни самолети на САЩ и НАТО

  • Преди 9 минути
Путин: Русия винаги е отговаряла на предизвикателствата със сплотеност

Путин: Русия винаги е отговаряла на предизвикателствата със сплотеност

  • Преди 10 минути
Реал Мадрид уреди голям английски талант

Реал Мадрид уреди голям английски талант

  • Преди 24 минути
Весела Лечева поздрави Насар: Той е явление в световния спорт

Весела Лечева поздрави Насар: Той е явление в световния спорт

  • Преди 24 минути
България и Саудитска Арабия засилват сътрудничеството в областта на сигурността и вътрешните работи

България и Саудитска Арабия засилват сътрудничеството в областта на сигурността и вътрешните работи

Продават активи на фалирал завод в Свищов за над 3,8 млн. евро

Продават активи на фалирал завод в Свищов за над 3,8 млн. евро

Убийство в Сливен

Убийство в Сливен

Големият съперник на Никола Цолов дебютира във Формула 1, бъдещето му във Формула 2 е неясно

Големият съперник на Никола Цолов дебютира във Формула 1, бъдещето му във Формула 2 е неясно

  • Преди 41 минути
Кафу защити наследството на Неймар: Той написа история с Бразилия

Кафу защити наследството на Неймар: Той написа история с Бразилия

  • Преди 57 минути
Облачно и студено утре, валежите постепенно отстъпват

Облачно и студено утре, валежите постепенно отстъпват

  • Преди 1 час
Хутите заявиха, че са атакували летището в саудитската столица Рияд

Хутите заявиха, че са атакували летището в саудитската столица Рияд

  • Преди 1 час
Разкриха незаконна кланица в Ихтиман

Разкриха незаконна кланица в Ихтиман