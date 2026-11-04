Големият съперник на Никола Цолов дебютира във Формула 1, бъдещето му във Формула 2 е неясно

Рафаел Камара ще направи дебюта си във Формула 1 пред родна публика. От Хаас потвърдиха, че бразилецът ще замени освободения Естебан Окон за Гран при на Сао Пауло на пистата „Интерлагос“ този уикенд.

Засега участието на Камара е гарантирано само за надпреварата в Бразилия. Все още не е обявено кой ще бъде съотборник на Оливър Беарман в последните три кръга от сезона - в Лас Вегас, Катар и Абу Даби.

Ситуацията може да има значение и за битката за титлата във Формула 2. Камара води в класирането със седем точки пред Никола Цолов преди заключителните два състезателни уикенда в Катар и Абу Даби. Третият Алекс Дън изостава с още 11 точки от българина.

Според първоначални информации бразилецът може да кара за Хаас и в Лас Вегас, след което Рио Хиракава да го замени за последните два старта във Формула 1. Това би позволило на Камара да завърши сезона си във Формула 2.

Не е изключено обаче той да остане в Хаас до края на кампанията и да пропусне решителните кръгове в по-долната категория. Според журналиста Адам Купър при такова развитие мястото му в Инвикта може да бъде заето от Фреди Слейтър.

Засега обаче бъдещето на Камара след състезанието в Бразилия остава непотвърдено.