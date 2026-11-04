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Фил Фоудън вярва, че си връща формата: Отново играя с увереност

Фил Фоудън вярва, че си връща формата: Отново играя с увереност
АП/БТА

Халфът на Манчестър Сити се надява силните му изяви да му донесат завръщане в националния отбор на Англия

Фил Фоудън смята, че постепенно се връща към най-добрата си форма след труден период в кариерата си. Плеймейкърът на Манчестър Сити е уверен, че последните му изяви са стъпка към нивото, на което беше избран за играч на сезона във Висшата лига през 2023/24 година.

26-годишният англичанин отбеляза 27 гола във всички турнири през онази кампания, но през следващите два сезона представянето му претърпя спад. Той остана и извън състава на Англия за Световното първенство в Северна Америка.

“Надявам се да мога отново да играя на това ниво. Мисля, че донякъде започвам да се връщам натам със скорошното си представяне”, заяви Фоудън, цитиран от Ройтерс.

Халфът се разписа срещу Ипсуич в края на миналия месец, а след това отбеляза хеттрик срещу АЕК Атина в Шампионската лига. Тези изяви дойдоха след наказание от три мача заради червен картон в дербито с Манчестър Юнайтед.

“Мисля, че имах злополучен червен картон срещу Юнайтед, но почивката ми се отрази добре. Мисля, че се върнах с наистина свеж ум и по-концентриран. Когато си въвлечен в головете, това ти дава много увереност”, каза той.

Фоудън разкри, че не е разговарял със селекционера Томас Тухел, откакто е останал извън групата за Мондиал 2026. Засега обаче предпочита да насочи вниманието си към представянето за клубния си отбор.

“Единствено се опитвам да се фокусирам върху собствената си игра и се надявам един ден да ме повикат отново”, добави англичанинът.

Тази вечер Манчестър Сити гостува на РБ Лайпциг в Шампионската лига. „Гражданите“ имат шест точки след първите си три мача в турнира.

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