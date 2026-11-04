Новини
Търси
Подкаст
Общество

Прокуратурата поиска постоянен арест за мъжа, обвинен в убийството на кучето в София

Прокуратурата поиска постоянен арест за мъжа, обвинен в убийството на кучето в София
БТА

Той е привлечен като обвиняем за проява на особена жестокост към животното

Софийската районна прокуратура внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 43-годишния Йордан Атанасов. Той е привлечен като обвиняем за проява на особена жестокост към животното, довела до неговата смърт. Атанасов се предаде в СДВР заедно с адвоката си, след като по-рано беше обявен за издирване от органите на реда.

Бруталният инцидент и доказателствата по разследването
Според материалите по делото инцидентът е станал около 20:50 ч. на 1 ноември. Обвиняемият е нанесъл силен удар с крак на куче от породата йоркширски териер, носещо името Кнопа, в резултат на което животното е починало. От държавното обвинение подчертават, че деянието е извършено по особено жесток начин.

До момента разследващите са разпитали ключови свидетели, проведени са разпознавания и е изготвена специализирана видеотехническа експертиза на записи от охранителни камери. Макар експертизата да не съдържа директна лицева идентификация, заключението на експертите е категорично, че заснетото лице може да бъде идентифицирано. Законът предвижда тежки санкции за подобно престъпление – при доказване на вината Наказателният кодекс налага от 2 до 10 години лишаване от свобода и парична глоба в размер от 2000 до 10 000 евро.

Аргументите на страните в съдебната зала
Прокуратурата настоява за постоянен арест с мотивите, че съществува реален риск обвиняемият да извърши друго престъпление, съдейки по спецификата и интензитета на проявената агресия. В папките по делото са приложени данни, че само броени дни преди фаталния случай мъжът е демонстрирал подобно агресивно поведение спрямо друго животно и неговия собственик. Налице е и опасност от укриване, тъй като след инцидента Атанасов не е бил открит на постоянния си и настоящ адрес, което е наложило принудителното му издирване.

От своя страна защитата на подсъдимия поиска съдът да остави без уважение искането за постоянен арест. Адвокатът на Атанасов не оспори, че неговият клиент е извършител на деянието, но изрази несъгласие с правната квалификация за „особена жестокост“. Според него липсва риск от укриване или извършване на ново престъпление, тъй като мъжът е трудово ангажиран и трайно установен в страната. Защита изтъкна още, че първоначално клиентът му е бил търсен в качеството на свидетел, а не на обвиняем. „Никой не е длъжен да бъде на адреса си денонощно. В момента, в който е разбрал, че трябва да се яви в МВР, той го е направил“, посочи пред съда адвокатът.

Още по темата

"Без Мая. Без Кнопа. Без последствия": Готвят нов протест пред ВМА

"Без Мая. Без Кнопа. Без последствия": Готвят нов протест пред ВМА

Убийството на Кнопа влиза в съда: Решават дали обвиняемият остава в ареста

Убийството на Кнопа влиза в съда: Решават дали обвиняемият остава в ареста

Протест срещу насилието над животни пред парламента заради смъртта на кучето Кнопа

Протест срещу насилието над животни пред парламента заради смъртта на кучето Кнопа

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

Протест срещу насилието над животни започна пред парламента заради смъртта на куче в София

Протест срещу насилието над животни започна пред парламента заради смъртта на куче в София

Едновременни мисии над Черно море и България извършиха военни самолети на САЩ и НАТО

Едновременни мисии над Черно море и България извършиха военни самолети на САЩ и НАТО

Продават активи на фалирал завод в Свищов за над 3,8 млн. евро

Продават активи на фалирал завод в Свищов за над 3,8 млн. евро

Убийство в Сливен

Убийство в Сливен

Облачно и студено утре, валежите постепенно отстъпват

Облачно и студено утре, валежите постепенно отстъпват

Водещи

Обявиха съдията на Левски - ЦСКА

Обявиха съдията на Левски - ЦСКА

  • Преди 2 минути
Треньорът на Ягелония посочи слабост на Левски: Не се чувства добре, когато се брани

Треньорът на Ягелония посочи слабост на Левски: Не се чувства добре, когато се брани

  • Преди 3 минути
Протест срещу насилието над животни започна пред парламента заради смъртта на куче в София

Протест срещу насилието над животни започна пред парламента заради смъртта на куче в София

  • Преди 5 минути
Едновременни мисии над Черно море и България извършиха военни самолети на САЩ и НАТО

Едновременни мисии над Черно море и България извършиха военни самолети на САЩ и НАТО

  • Преди 7 минути
Путин: Русия винаги е отговаряла на предизвикателствата със сплотеност

Путин: Русия винаги е отговаряла на предизвикателствата със сплотеност

  • Преди 8 минути
Реал Мадрид уреди голям английски талант

Реал Мадрид уреди голям английски талант

  • Преди 21 минути
Весела Лечева поздрави Насар: Той е явление в световния спорт

Весела Лечева поздрави Насар: Той е явление в световния спорт

  • Преди 22 минути
България и Саудитска Арабия засилват сътрудничеството в областта на сигурността и вътрешните работи

България и Саудитска Арабия засилват сътрудничеството в областта на сигурността и вътрешните работи

Продават активи на фалирал завод в Свищов за над 3,8 млн. евро

Продават активи на фалирал завод в Свищов за над 3,8 млн. евро

Убийство в Сливен

Убийство в Сливен

Големият съперник на Никола Цолов дебютира във Формула 1, бъдещето му във Формула 2 е неясно

Големият съперник на Никола Цолов дебютира във Формула 1, бъдещето му във Формула 2 е неясно

  • Преди 39 минути
Кафу защити наследството на Неймар: Той написа история с Бразилия

Кафу защити наследството на Неймар: Той написа история с Бразилия

  • Преди 55 минути
Облачно и студено утре, валежите постепенно отстъпват

Облачно и студено утре, валежите постепенно отстъпват

  • Преди 58 минути
Хутите заявиха, че са атакували летището в саудитската столица Рияд

Хутите заявиха, че са атакували летището в саудитската столица Рияд

  • Преди 59 минути
Разкриха незаконна кланица в Ихтиман

Разкриха незаконна кланица в Ихтиман