Прокуратурата поиска постоянен арест за мъжа, обвинен в убийството на кучето в София

Софийската районна прокуратура внесе в съда искане за налагане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо 43-годишния Йордан Атанасов. Той е привлечен като обвиняем за проява на особена жестокост към животното, довела до неговата смърт. Атанасов се предаде в СДВР заедно с адвоката си, след като по-рано беше обявен за издирване от органите на реда.

Бруталният инцидент и доказателствата по разследването

Според материалите по делото инцидентът е станал около 20:50 ч. на 1 ноември. Обвиняемият е нанесъл силен удар с крак на куче от породата йоркширски териер, носещо името Кнопа, в резултат на което животното е починало. От държавното обвинение подчертават, че деянието е извършено по особено жесток начин.

До момента разследващите са разпитали ключови свидетели, проведени са разпознавания и е изготвена специализирана видеотехническа експертиза на записи от охранителни камери. Макар експертизата да не съдържа директна лицева идентификация, заключението на експертите е категорично, че заснетото лице може да бъде идентифицирано. Законът предвижда тежки санкции за подобно престъпление – при доказване на вината Наказателният кодекс налага от 2 до 10 години лишаване от свобода и парична глоба в размер от 2000 до 10 000 евро.

Аргументите на страните в съдебната зала

Прокуратурата настоява за постоянен арест с мотивите, че съществува реален риск обвиняемият да извърши друго престъпление, съдейки по спецификата и интензитета на проявената агресия. В папките по делото са приложени данни, че само броени дни преди фаталния случай мъжът е демонстрирал подобно агресивно поведение спрямо друго животно и неговия собственик. Налице е и опасност от укриване, тъй като след инцидента Атанасов не е бил открит на постоянния си и настоящ адрес, което е наложило принудителното му издирване.

От своя страна защитата на подсъдимия поиска съдът да остави без уважение искането за постоянен арест. Адвокатът на Атанасов не оспори, че неговият клиент е извършител на деянието, но изрази несъгласие с правната квалификация за „особена жестокост“. Според него липсва риск от укриване или извършване на ново престъпление, тъй като мъжът е трудово ангажиран и трайно установен в страната. Защита изтъкна още, че първоначално клиентът му е бил търсен в качеството на свидетел, а не на обвиняем. „Никой не е длъжен да бъде на адреса си денонощно. В момента, в който е разбрал, че трябва да се яви в МВР, той го е направил“, посочи пред съда адвокатът.