Правителството вдига двойно тавана на ваучерите за храна

Правителството одобри пакет от съществени изменения в Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), които засягат както социалните придобивки на работещите, така и данъчния режим за бизнеса.

Двойно по-висок лимит за ваучерите за храна

Една от водещите промени предвижда максималната месечна стойност на ваучерите за храна да достигне до 200 евро на служител. Досегашният таван на тази необлагаема придобивка беше фиксиран на 102,26 евро (равностойността на 200 лева). Според новите разпоредби сумата, която надхвърля досегашния праг от 102,26 евро, вече ще се облага с окончателен данък, като ставката за него е определена на 7 на сто.

Стимули за високи технологии и нови прагове за активите

С цел модернизация на икономиката законопроектът въвежда възможност за ускорена данъчна амортизация при инвестиции в технологии с изкуствен интелект, високопроизводителна компютърна техника и сървърна инфраструктура. За тези активи компаниите ще могат да прилагат до двоен размер на годишната амортизационна норма, но без тя да надхвърля 100 процента.

В допълнение, стойностният праг за признаване на данъчни дълготрайни материални и нематериални активи се вдига драстично – от досегашните 700 лева той става 1000 евро. Променя се и режимът за приспадане на данъчни загуби, като срокът за тяхното погасяване се удължава двойно – от 5 на 10 години, но се въвежда таван за приспадане до 70 на сто от положителния финансов резултат за съответната година. Прецизират се и правилата за облагане на разходите в натура, когато фирмени активи (собствени или наети) се предоставят за лични нужди на персонала, с цел по-справедливо третиране на личното потребление.

Нов данък върху свръхпечалбите в ключови сектори през 2027 г.

Министерският съвет предлага въвеждането на еднократен налог от 33% върху свръхпечалбите за 2027 г., който ще обхване специфични сегменти на икономиката. Мярката ще засегне банковия сектор, застрахователните дружества, телекомуникационните оператори, обменните бюра и компаниите за бързи кредити. Данъкът ще се прилага и за търговците на храни, чиито нетни приходи от продажби за 2026 г. са били не по-малко от 5 млн. евро. Бизнесът ще има право да преотстъпи до 30 на сто от този налог за целеви нужди, като например инвестиции или заделяне на резерви. От кабинета изрично подчертават, че промените не изменят общия режим на корпоративното подоходно облагане и стандартната печалба остава не засегната.

Административни улеснения и по-високи глоби

Законопроектът детайлно урежда и сроковете за деклариране на корпоративния данък за последния данъчен период при преобразуване на дружества и прехвърляне на имущество към еднолични търговци. Това включва специфични казуси, при които преобразуването се случва преди изтичането на срока за подаване на годишната декларация за предходната година. Ясно се дефинират и субектите, които трябва да декларират и внасят данък при източника върху дивиденти, ликвидационни дялове и доходи на чуждестранни юридически лица.