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Сигнал за побой над ученик със СОП: Какво се е случило в училище в Бургас?

Сигнал за побой над ученик със СОП: Какво се е случило в училище в Бургас?
Стопкадър

Анонимен служител на СУ "Петко Росен" твърди, че учител е упражнил физическо насилие над дете със специални образователни потребности. От Община Бургас заявяват, че не са получили сигнал, а позицията на Регионалното управление на образованието се очаква

Сериозни твърдения за физическо насилие над ученик със специални образователни потребности (СОП) предизвикаха въпроси около случилото се в СУ "Петко Росен" в бургаския квартал "Меден рудник". Според сигнал, изпратен до Флагман.бг от служител на учебното заведение, преподавател е блъскал, ритал и удрял дете по време на учебен час пред останалите ученици.

По информация на подателя предполагаемият инцидент е станал на 30 октомври около 09:30 часа в класна стая на училището.

"Учителят го е блъснал на земята, ритал го е и му е нанесъл удари с шамари, след което отново го е блъскал. Гледката е била ужасяваща", се посочва в сигнала, цитиран от Флагман.бг.

Служителят твърди още, че в класната стая има камери за видеонаблюдение, които са заснели случилото се. Към момента обаче няма публично потвърждение, че съществува запис, доказващ описаното насилие.

В сигнала се отправят и обвинения към ръководството на училището за предполагаем опит случаят да бъде прикрит. Подателят настоява компетентните институции да извършат проверка и да изискат евентуалните записи от камерите.

"Вместо незабавно да бъдат сезирани органите на МВР, РУО и Закрила на детето, се прави опит всичко да бъде потулено", твърди служителят.

Той е пожелал да остане анонимен от съображения за сигурност и запазване на работното си място.

Екип на Флагман.бг е посетил училището на 4 ноември в опит да получи позиция от ръководството. Според медията директорът Светлана Стоева е в болничен, а заместник-директорите не са пожелали да дадат коментар пред камера.

От медията са потърсили и заместник-кмета по образование на Община Бургас Михаил Ненов, който е заявил, че към момента в общината не е постъпвала информация за подобен инцидент.

"Към момента не е стигнала до нас такава информация, нямаме и подадена жалба от родител", коментира Ненов.

Той е уточнил, че подобни случаи попадат в компетентността на Регионалното управление на образованието в Бургас.

Към момента на публикуването на първоначалната информация няма представено официално становище от РУО - Бургас, което да потвърждава или отхвърля твърденията за физическо насилие.

Не е известно също дали родителите на детето са подали жалба до полицията или други компетентни институции, нито дали е започнала официална проверка.

Случаят поставя въпроса за защитата на децата в училищна среда, особено когато става дума за ученици със специални образователни потребности, които могат да се нуждаят от допълнителна подкрепа.

При съмнения за насилие над дете компетентните органи следва да установят фактите и да предприемат необходимите мерки за неговата защита.

Очаква се позицията на Регионалното управление на образованието в Бургас да внесе повече яснота относно твърденията и евентуалните последващи действия.

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