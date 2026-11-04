Осъдиха на 11 месеца затвор 56-годишен варненец, счупил челюстта на приятелката си от ревност
Съдебният акт е окончателен
Мъж на 56 години бе осъден за причиняване на средна телесна повреда в условия на домашно насилие, съобщиха от пресслужбата на Районния съд във Варна.
По силата на одобрено в съдебна зала споразумение с признание на вината, подсъдимият приема да изтърпи наказание от 11 месеца „лишаване от свобода“, изтърпяването на което се отлага с изпитателен срок от 3 години.
Мъжът декларира, че е съгласен с постигнатото споразумение и се отказва от по-нататъшно разглеждане на делото по общия ред, уточняват от съда, предаде БТА.
Посегателството спрямо жената, с която подсъдимият живеел във фактическо съпружеско съжителство, е извършено в началото на ноември миналата година във Варна.
По време на съжителството 56-годишният мъж започнал да ревнува партньорката си, упреквал я за излизанията й и настоявал да се прибира в определен от него час.
Вечерта на 1 ноември 2025 година подсъдимият употребил алкохол, като започнал да обвинява и обижда жената. Когато тя го репликирала, той се разгневил и я ударил с юмрук в лицето, след което я съборил на пода и нанесъл ритници по тялото и главата.
В резултат на нанесените в условия на домашно насилие удари, пострадалата получила средна телесна повреда, изразяваща се в счупване на долната челюст, обусловило трайно затруднение във функциите на говора и дъвченето, както и травматични oтoци, и кръвонасядания по rлaвaтa, гръдния кoш, горните и долните крайници.
Съдебният акт е окончателен.