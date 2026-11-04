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Вучич: Сърбия се превърна в „бананова република“

Вучич: Сърбия се превърна в „бананова република“

Повод за коментарите му стана случаят със самолета, пътуващ към Москва, на борда на който са били Александър Вулин, Ненад Попович и Душан Баятович

Бившият сръбски президент Александър Вучич отправи остри критики към политическите си опоненти, заявявайки, че страната се е превърнала в „бананова държава“ за кратко време. Той предупреди, че действията на новото управление могат да разрушат икономическата система, изграждана в продължение на години. В изявление, публикувано в профила му в TikTok, Вучич обяви и предстоящи протести пред сградата на сръбската обществена телевизия RTS.

Повод за коментарите му стана случаят със самолета, пътуващ към Москва, на борда на който са били Александър Вулин, Ненад Попович и Душан Баятович. Машината е получила нареждане да се върне, което според Вучич е станало по инициатива на служител, опитващ се да угоди на т.нар. „Студентска листа“, или по пряко нейно разпореждане.

Бившият президент определи случилото се като трагично заради финансовите загуби и щетите върху репутацията на страната. По думите му причинените вреди възлизат на най-малко един милион евро.

Той постави въпроса кой ще понесе отговорност за тези загуби и обвини политическите си противници, че се опитват да подкопаят работещи държавни структури.

Вучич призова представителите на „Студентската листа“ да не разрушават постигнатото в икономиката и транспорта. Като пример посочи авиокомпания „Еър Сърбия“, която според него е била преобразена от губещото дружество „Джат“ в една от най-успешните регионални авиокомпании.

Той предупреди да не бъдат застрашавани и установените въздушни връзки с китайските градове Гуанджоу и Шанхай, както и с други международни дестинации.

Заплахи за протести срещу обществената телевизия

Вучич заяви, че управляващата Сръбска прогресивна партия (SNS) ще изчака конституирането на парламента, преди да предприеме следващите си действия. Той обаче предупреди, че партията подготвя сериозни демонстрации срещу обществената телевизия RTS.

Според него отразяването на политическите събития от медията противоречи на интересите на сръбските граждани.

Вучич изрази подкрепа и за телевизия „Информър“, като обеща да търси начини за осигуряване на по-широка видимост на медията, включително чрез интернет и други канали за разпространение.

Той определи действията срещу телевизията като доказателство, че твърденията за свобода на медиите и върховенство на закона в страната са били неверни.

Обвинения за безредици и предупреждения за икономиката

Бившият сръбски президент засегна и информацията за нахлуване на група хора в хотел „Хаят“ в Белград. Той определи участниците като „престъпна банда“ и заяви, че са нарушили спокойствието на присъстващите.

Вучич изрази недоволство от липсата на реакция от страна на полицията и прокуратурата по случаите, за които твърди, че е сигнализирал. Той припомни и разследването около използването на т.нар. звуково оръдие, като заяви, че случаят не е бил доказан.

„Хора, в беда сме“, заяви Вучич, прогнозирайки негативни последици за икономиката и жизнения стандарт на населението.

Вучич защити президентските помилвания

В края на изказването си бившият президент коментира и критиките около помилванията, извършени по време на мандата му. Той подчерта, че правомощието за помилване принадлежи на президента на републиката.

Вучич заяви, че политическите му противници се опитват да установят дали е нарушил Конституцията или законите с издаването на 49 помилвания.

Той отхвърли подобни обвинения и посочи, че повече от една четвърт от помилваните са били осъдени, обвинени или заподозрени в тежки престъпления. Според него опонентите му пренебрегват фактите и се придържат към собствена интерпретация на събитията.

 
 
 

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