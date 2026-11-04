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Вучич показа как си прави сандвич и заяви: Аз съм обикновен човек от народа

Вучич показа как си прави сандвич и заяви: Аз съм обикновен човек от народа

Видеото привлече внимание и заради облеклото на бившия сръбски държавен глава

Бившият сръбски президент Александър Вучич публикува видео в социалните мрежи, на което приготвя сандвич в централата на Сръбската прогресивна партия. С кадрите той се представя като обикновен човек от народа и отправя призив за борба срещу онова, което определя като “голямото зло”, заплашващо Сърбия.

Във видеото Вучич е заснет как препича хляб, реже домат и приготвя сандвич със сирене и колбаси.

“За разлика от другите, аз съм човек от народа – обикновен човек от село. Ще препека малко хляба, ще сложа масло и сирене, ще добавя колбаси и ето – получава се чудесен обяд”, казва той пред камерата.

Записът е направен в централата на Сръбската прогресивна партия, където Вучич се обръща и към присъстващите.

Той заявява, че се радва да вижда толкова много хора в партийната централа и обещава, че работата ще продължи с пълна сила.

“Всеки тук може да си направи сандвич. Всички са добре дошли. Нека се обединим в борбата срещу това голямо зло, което вече започна и заплашва да предизвика още по-голям хаос в страната”, призовава Вучич.

Видеото привлече внимание и заради облеклото на бившия сръбски държавен глава. Според медийни публикации дънките, с които е облечен, струват между 900 и 1200 евро в зависимост от модела.

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