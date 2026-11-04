Силяновска поиска ЕС да предложи решения за "деблокиране" на евроинтеграцията на Северна Македония

Европейският съюз трябва да прояви политическа воля и да предложи конкретни решения за преодоляване на блокирането на европейската интеграция на Северна Македония. Това заяви президентът на страната Гордана Силяновска в интервю за телевизия "Сител", дадено от Брюксел, където участва в среща на върха за разширяването, организирана от "Евронюз".

Силяновска подчерта, че Северна Македония е готова да води преговори, но очаква инициативата да дойде и от европейските институции. Според нея ЕС трябва да предложи гаранции за условията, при които процесът на присъединяване ще продължи, тъй като страната заслужава да бъде сред водещите в евроинтеграцията на Западните Балкани.

В интервюто си президентът призова Брюксел не само да настоява за реформи, но и "да съдейства за намирането на решение в отношенията с България".

"Искам да изпратя послание, че ЕС съюз също трябва да демонстрира политическа воля. Мисля, че ние сме сред водещите. Когато иска, Европейският съюз може да бъде много креативен и да демонстрира такава политическа воля. ЕС трябва не само да ни насърчава в прилагането на реформи, но и в намирането на решение с нашия съсед (България). Защото ние сме в парадоксална ситуация - докато от България предупреждават, че проблемът е европейски, от ЕС ни казват да преговаряме. Ние винаги сме били готови да преговаряме, но след толкова промени в конституцията сега да ни казват, че това е ключовото решение и да се търси нашата политическа воля, мисля, че е проблематично. Ние искаме решения от ЕС. Искаме да знаем при какви условия ще продължат нещата по-нататък. Възможно е да се създадат обяснителни разпоредби, които ще дадат отговор на въпросите, които са най-важни за ЕС - равенство, солидарност, добросъвестен подход и задължението на ЕС да зачита конституционните и политическите структури, както и културната и националната идентичност", каза Силяновска.

По думите ѝ Северна Македония не трябва да изразходва политическа енергия за въпроси, чието решаване не зависи единствено от нея.

Силяновска коментира и Плана за действие за правата на малцинствата и общностите в Северна Македония. Тя изрази недоволство, че документът, изготвен с участието на експерти от Съвета на Европа, е бил изпратен за преглед на България, вместо директно на Европейската комисия.

"Планът за действие за малцинствата (План за действие по правата на малцинствата и общностите в Северна Македония) е рядък феномен да се изработва с експерти от Съвета на Европа, още по-рядко явление е вместо директно до Европейската комисия, той да се изпраща до съседа за преглед. Всички държави са доволни от Плана за действие за малцинствата, отново само България не е. Не знам дали това е в духа на искането на ЕС. Така че по същество нямаме проблем с ЕС, въпреки че рамката за преговори включва условие, което не би трябвало да е там. Но, ето го. Имаме проблем с нашия съсед", заяви президентът.

Вписването на българите в Конституцията на Северна Македония е условие за започване на преговорите за членство в ЕС. То е заложено в преговорната рамка на страната, приета от държавите членки на Съюза и подписана през 2022 г. от правителството на тогавашния премиер Димитър Ковачевски.