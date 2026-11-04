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Доброволец в приют за животни: Случаите на насилие зачестяват

Доброволец в приют за животни: Случаите на насилие зачестяват

Сигналите, които граждани пускат до институциите са все повече

Около 90% от кучетата, които постъпват в приюта на Animal Rescue, са преживели някаква форма на човешка жестокост – от физическо насилие и заливане с опасни вещества до изоставяне и блъскане с автомобили. Това съобщава доброволец пред bTV.

Темата отново привлече общественото внимание след смъртта на кучето Кнопа, убито с ритник в столичния квартал „Кръстова вада“. За случая е обвинен 43-годишен мъж, задържан за 72 часа. Тази вечер от 19:00 часа пред Народното събрание ще се проведе протест срещу насилието над животни.

В приюта на Animal Rescue се грижат за над 100 животни, много от които са пострадали от човешка агресия. Сред тях е кучето Дара, прието преди няколко месеца с тежки рани и съмнения, че е било залято с киселина. Днес то се възстановява, но от организацията подчертават, че не всички животни имат този шанс.

Според Светослав Петров от Animal Rescue случаите на жестокост се увеличават, а основните проблеми са липсата на превенция и усещането за безнаказаност.

„В почти 100% от случаите или не е намерен извършител, или е намерен, но му се е разминало“, коментира той.

Петров подчертава, че изоставянето на домашни любимци също е форма на жестокост. Според него ефективното прилагане на закона и неизбежността на наказанието са ключови за ограничаването на насилието.

От организацията призовават гражданите да подават сигнали до компетентните институции, когато станат свидетели на насилие или открият животно в беда, и да оказват помощ, когато това е безопасно.

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