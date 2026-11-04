Междинните избори в САЩ отвориха пътя към губернаторския пост и Сената за представители на малцинствата

Междинните избори в САЩ доведоха до промяна в политическото разпределение на силите, слагайки край на републиканското мнозинство. Вотът ще остане в историята и с пробива на представители на различни малцинствени групи от Демократическата партия, които заеха ключови позиции в американската политика, пише АФП.

Джорджия избра първата чернокожа жена за губернатор

Демократката Кийша Ланс Ботъмс спечели губернаторските избори в Джорджия, превръщайки се в първата чернокожа жена, оглавила щатската администрация в САЩ.

В биографията си, публикувана на предизборния ѝ уебсайт, тя посочва, че произхожда от семейство на бивши роби, живели в плантация в Джорджия – щат с дълбока история на робството, расовата сегрегация и движението за граждански права. Между 2018 и 2022 г. Ботъмс беше кмет на Атланта, най-големия град в щата.

Деб Хааланд – първата жена от коренното население начело на щат

Демократката Деб Хааланд беше избрана за губернатор на Ню Мексико, като стана първата жена от коренното население на Америка, заела подобен пост.

Това е поредно историческо постижение в политическата ѝ кариера. По време на управлението на Джо Байдън Хааланд беше назначена за министър, отговарящ за федералните територии, и стана първата представителка на коренното население на САЩ, оглавила федерално министерство.

Крис Папас стана първият открито хомосексуален сенатор

Демократът Крис Папас спечели място в Сената от Ню Хемпшър и влезе в историята като първия открито заявил хомосексуалната си ориентация член на горната камара на американския Конгрес.

Той произхожда от гръцко-американско семейство, познато в щата с ресторантьорския си бизнес. Папас е член на Камарата на представителите от януари 2019 г. Сред основните му политически инициативи е подкрепата за Закона за равенството – законопроект на демократите, насочен към осигуряване на федерална защита срещу дискриминация въз основа на сексуална ориентация и полова идентичност.

Джина Инохоса спечели губернаторския пост в Тексас

Демократката Джина Инохоса, адвокат по професия, беше избрана за губернатор на Тексас – щат, който традиционно подкрепя републиканците. На изборите тя се изправи срещу досегашния губернатор Грег Абът, който се бореше за четвърти мандат.

Инохоса е израснала в мексиканско католическо семейство в близост до американско-мексиканската граница. В центъра на кампанията ѝ беше поставен въпросът за увеличаващите се разходи за живот.

Наред с Джеймс Таларико, избран за сенатор от Тексас, Инохоса е сред новите лица на демократите, които привлякоха подкрепа от независими избиратели и граждани, недоволни от войната в Близкия изток, както и от ръста на цените.

Хаким Джефрис може да стане първият чернокож председател на Камарата на представителите

След изборния успех на демократите се очаква настоящият лидер на партията в Камарата на представителите Хаким Джефрис да заеме поста председател на долната камара на Конгреса.

Ако това се случи, той ще бъде първият афроамериканец в историята, оглавил Камарата на представителите.