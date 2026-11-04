Новини
Търси
Подкаст
Свят

Междинните избори в САЩ отвориха пътя към губернаторския пост и Сената за представители на малцинствата

Междинните избори в САЩ отвориха пътя към губернаторския пост и Сената за представители на малцинствата
АР/БТА

Демократката Деб Хааланд беше избрана за губернатор на Ню Мексико, като стана първата жена от коренното население на Америка, заела подобен пост

Междинните избори в САЩ доведоха до промяна в политическото разпределение на силите, слагайки край на републиканското мнозинство. Вотът ще остане в историята и с пробива на представители на различни малцинствени групи от Демократическата партия, които заеха ключови позиции в американската политика, пише АФП.

Джорджия избра първата чернокожа жена за губернатор

Демократката Кийша Ланс Ботъмс спечели губернаторските избори в Джорджия, превръщайки се в първата чернокожа жена, оглавила щатската администрация в САЩ.

В биографията си, публикувана на предизборния ѝ уебсайт, тя посочва, че произхожда от семейство на бивши роби, живели в плантация в Джорджия – щат с дълбока история на робството, расовата сегрегация и движението за граждански права. Между 2018 и 2022 г. Ботъмс беше кмет на Атланта, най-големия град в щата.

Деб Хааланд – първата жена от коренното население начело на щат

Демократката Деб Хааланд беше избрана за губернатор на Ню Мексико, като стана първата жена от коренното население на Америка, заела подобен пост.

Това е поредно историческо постижение в политическата ѝ кариера. По време на управлението на Джо Байдън Хааланд беше назначена за министър, отговарящ за федералните територии, и стана първата представителка на коренното население на САЩ, оглавила федерално министерство.

Крис Папас стана първият открито хомосексуален сенатор

Демократът Крис Папас спечели място в Сената от Ню Хемпшър и влезе в историята като първия открито заявил хомосексуалната си ориентация член на горната камара на американския Конгрес.

Той произхожда от гръцко-американско семейство, познато в щата с ресторантьорския си бизнес. Папас е член на Камарата на представителите от януари 2019 г. Сред основните му политически инициативи е подкрепата за Закона за равенството – законопроект на демократите, насочен към осигуряване на федерална защита срещу дискриминация въз основа на сексуална ориентация и полова идентичност.

Джина Инохоса спечели губернаторския пост в Тексас

Демократката Джина Инохоса, адвокат по професия, беше избрана за губернатор на Тексас – щат, който традиционно подкрепя републиканците. На изборите тя се изправи срещу досегашния губернатор Грег Абът, който се бореше за четвърти мандат.

Инохоса е израснала в мексиканско католическо семейство в близост до американско-мексиканската граница. В центъра на кампанията ѝ беше поставен въпросът за увеличаващите се разходи за живот.

Наред с Джеймс Таларико, избран за сенатор от Тексас, Инохоса е сред новите лица на демократите, които привлякоха подкрепа от независими избиратели и граждани, недоволни от войната в Близкия изток, както и от ръста на цените.

Хаким Джефрис може да стане първият чернокож председател на Камарата на представителите

След изборния успех на демократите се очаква настоящият лидер на партията в Камарата на представителите Хаким Джефрис да заеме поста председател на долната камара на Конгреса.

Ако това се случи, той ще бъде първият афроамериканец в историята, оглавил Камарата на представителите.

Още по темата

Демократите постигнаха историческа победа в Тексас, печелейки място в Сената на САЩ

Демократите постигнаха историческа победа в Тексас, печелейки място в Сената на САЩ

Демократите в САЩ обещават да търсят отговорност за корупция след победата на междинните избори

Демократите в САЩ обещават да търсят отговорност за корупция след победата на междинните избори

Историческа победа за Демократите в САЩ: Поемат контрола над двете камари на Конгреса

Историческа победа за Демократите в САЩ: Поемат контрола над двете камари на Конгреса

Тръмп заяви, че е готов да приеме загуба на републиканците на междинните избори в САЩ

Тръмп заяви, че е готов да приеме загуба на републиканците на междинните избори в САЩ

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Най-важните изводи от междинните избори в САЩ

Най-важните изводи от междинните избори в САЩ

"Космическите ми лазери не проработиха": Илон Мъск иронизира победата на демократите в САЩ

"Космическите ми лазери не проработиха": Илон Мъск иронизира победата на демократите в САЩ

АФП: Как победата на демократите ще ограничи властта на Тръмп

АФП: Как победата на демократите ще ограничи властта на Тръмп

Иран: Американците казаха "не на войната" с вота си на междинните избори

Иран: Американците казаха "не на войната" с вота си на междинните избори

От хладилниците в супермаркетите до електроцентралите: докъде може да стигне заплахата от кибератаки?

От хладилниците в супермаркетите до електроцентралите: докъде може да стигне заплахата от кибератаки?

Водещи

Йорданова с предупреждение към властта: Бюджетът за 2027 г. може да предизвика протести

Йорданова с предупреждение към властта: Бюджетът за 2027 г. може да предизвика протести

  • Преди 2 минути
Костадинов: Кирилицата е изтласкана в ъгъла в собствената си родина

Костадинов: Кирилицата е изтласкана в ъгъла в собствената си родина

  • Преди 2 минути
Най-важните изводи от междинните избори в САЩ

Най-важните изводи от междинните избори в САЩ

  • Преди 6 минути
БФС повери Левски - ЦСКА на един от най-опитните съдии

БФС повери Левски - ЦСКА на един от най-опитните съдии

  • Преди 16 минути
От трибуната на НС: ГЕРБ-СДС настоява за ежемесечни компенсации за бизнеса заради скъпия ток

От трибуната на НС: ГЕРБ-СДС настоява за ежемесечни компенсации за бизнеса заради скъпия ток

  • Преди 20 минути
3100 стъпала и стръмни склонове: хуманоидни роботи покориха една от най-известните планини в Китай

3100 стъпала и стръмни склонове: хуманоидни роботи покориха една от най-известните планини в Китай

  • Преди 22 минути
Доларът падна до едномесечно дъно след изборната победа на демократите в САЩ

Доларът падна до едномесечно дъно след изборната победа на демократите в САЩ

  • Преди 22 минути
Ивайло Мирчев: ГДБОП разбива нелегална фабрика за цигари, отгоре потулват случая

Ивайло Мирчев: ГДБОП разбива нелегална фабрика за цигари, отгоре потулват случая

Контейнери, заобиколени от боклуци: Сигнал за замърсяване в "Сухата река"

Контейнери, заобиколени от боклуци: Сигнал за замърсяване в "Сухата река"

20 сигнала за бомби в училища, детски градини и институции в Хасковско

20 сигнала за бомби в училища, детски градини и институции в Хасковско

  • Преди 37 минути
ЦСКА замина в пълна бойна готовност за мача с Панатинайкос

ЦСКА замина в пълна бойна готовност за мача с Панатинайкос

  • Преди 39 минути
Срещата на върха на НАТО през 2027 г. ще се проведе в Албания

Срещата на върха на НАТО през 2027 г. ще се проведе в Албания

  • Преди 40 минути
"Космическите ми лазери не проработиха": Илон Мъск иронизира победата на демократите в САЩ

"Космическите ми лазери не проработиха": Илон Мъск иронизира победата на демократите в САЩ

  • Преди 42 минути
"Без Мая. Без Кнопа. Без последствия": Готвят нов протест пред ВМА

"Без Мая. Без Кнопа. Без последствия": Готвят нов протест пред ВМА

Румен Радев: Правителството не се меси в работата на КЕВР, токът и парното запазват цените си

Румен Радев: Правителството не се меси в работата на КЕВР, токът и парното запазват цените си