19-годишен шофьор помете три паркирани коли в София

19-годишен шофьор блъсна три паркирани автомобила в столичния квартал „Бенковски“. Инцидентът е станал около 22:00 часа на 31 октомври. Пострадали няма, но материалните щети са сериозни, съобщава NOVA.

Според МВР причината за катастрофата е несъобразена скорост, а пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни.

Собственичката на два от ударените автомобили разказа, че след произшествието от една от колите излизал дим и имало опасност от пожар. По думите ѝ младежи от компанията на шофьора извадили предмети от багажника преди пристигането на полицията. Това породило съмнения за наличие на флакони с райски газ, но информацията не е потвърдена.

Жената твърди, че 19-годишният водач е получил книжката си през януари и вече има осем нарушения. По думите ѝ за катастрофата му е наложена глоба от 122 евро, без да бъдат отнети контролни точки.

Жители на квартала настояват за спешни мерки за ограничаване на скоростта и подобряване на пътната безопасност. Според тях по главния булевард са регистрирани 42 катастрофи, а многократните сигнали до институциите не са довели до достатъчно промени.

От Столичната община посочват, че е изготвен проект за нова организация на движението, одобрен на 1 септември 2026 г. От СДВР потвърждават, че планът е съгласуван с „Пътна полиция“, като предстои общината да осигури финансиране за изпълнението му.