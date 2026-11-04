Манчестър Юнайтед възкръсна от 0:2 срещу Рома в Шампионската лига

Манчестър Юнайтед напомни за най-добрите години на сър Алекс Фъргюсън с впечатляващ обрат срещу Рома от 0:2 до 3:2 в Шампионската лига. „Червените дяволи" победиха за първи път от два месеца. За последно Юнайтед спечели срещу азербайджанския Сабах (4:0) отново на „Олд Трафорд" на 10 септември. След това отборът влезе в серия от 9 поредни мача без успех във всички турнири, което не се беше случвало от 42 години.

Манчестър Юнайтед с най-дълга серия без победа от 42 години

Повечето анализатори в Англия твърдят, че обратът срещу Рома е спасил работата на треньора Майкъл Карик поне на този етап. Рома започна по перфектен начин и вкара два бързи гола до 17-ата минута чрез Матиас Суле и Дониел Мален от дузпа. Домакинските фенове освиркаха отбора си на полувремето, но след почивката Юнайтед възкръсна.

Матеус Куня спечели дузпа, която Бруно Фернандеш реализира в 58-ата минута, а в 83-ата и 86-ата самият бразилец вкара на два пъти за пълния обрат. Драмата беше в първата минута от добавеното време, когато Куня получи втори жълт картон и бе изгонен, но неговите съотборници запазиха аванса.