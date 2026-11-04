По коя телевизия да гледаме Карлос Насар на световното по вдигане на тежести

Феноменът Карлос Насар излиза на подиума с амбицията да покори света за четвърти път. Българската суперзвезда във вдигането на тежести ще атакува поредното си голямо отличие на световното първенство в китайския град Нинбо.

Паднаха 11 рекорда в едно състезание на световното по вдигане на тежести

Олимпийският шампион от Париж 2024 ще се състезава на 4 ноември (сряда) в категория до 95 килограма. Надпреварата започва в 13:00 часа българско време, а залогът е изключително голям - четвърта световна титла в четвърта различна категория.

До момента Насар вече има три златни отличия от планетарни шампионати. Той стана световен първенец в Ташкент през 2021 година в категория до 81 кг, в Манама през 2024 г. при 89-килограмовите и във Фьорде през 2025 г. в категория до 94 кг.

Сега 22-годишният българин има възможност да добави нова глава към впечатляващата си кариера. Предизвикателството обаче няма да бъде лесно. Сред основните му конкуренти е иранецът Али Алипур, който преди малко повече от месец постави световен рекорд в двубоя в категорията (398 кг).

Българските фенове ще могат да проследят битката му на живо по bTV и RING, както и онлайн в платформата VOYO.