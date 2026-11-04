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По коя телевизия да гледаме Карлос Насар на световното по вдигане на тежести

По коя телевизия да гледаме Карлос Насар на световното по вдигане на тежести

Феноменът от Червен бряг излиза днес на подиума в опит да спечели четвърта световна титла

Феноменът Карлос Насар излиза на подиума с амбицията да покори света за четвърти път. Българската суперзвезда във вдигането на тежести ще атакува поредното си голямо отличие на световното първенство в китайския град Нинбо. 

Паднаха 11 рекорда в едно състезание на световното по вдигане на тежести

Олимпийският шампион от Париж 2024 ще се състезава на 4 ноември (сряда) в категория до 95 килограма. Надпреварата започва в 13:00 часа българско време, а залогът е изключително голям - четвърта световна титла в четвърта различна категория.

До момента Насар вече има три златни отличия от планетарни шампионати. Той стана световен първенец в Ташкент през 2021 година в категория до 81 кг, в Манама през 2024 г. при 89-килограмовите и във Фьорде през 2025 г. в категория до 94 кг.

Сега 22-годишният българин има възможност да добави нова глава към впечатляващата си кариера. Предизвикателството обаче няма да бъде лесно. Сред основните му конкуренти е иранецът Али Алипур, който преди малко повече от месец постави световен рекорд в двубоя в категорията (398 кг).

Българските фенове ще могат да проследят битката му на живо по bTV и RING, както и онлайн в платформата VOYO.

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