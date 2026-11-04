Навроцки обвини Туск в незаконни действия и задълбочаване на конституционната криза в Полша

Полският президент Карол Навроцки откри заседание на Съвета за национална сигурност (СНС) с предупреждение, че страната е изправена пред безпрецедентна конституционна криза заради действията на правителството спрямо Конституционния трибунал. Това съобщи полската новинарска агенция ПАП.

Навроцки обвини кабинета на премиера Доналд Туск в нарушаване на закона и заяви, че съществуват сериозни основания за съмнения относно законността на действията му.

"Върховенството на закона не може да бъде възстановено с методи, които сами по себе си грубо нарушават закона", каза президентът в началото на заседанието. Той добави, че тази оценка се споделя от първия председател на Върховния съд, както и от ръководителите на Върховния административен съд и Полския адвокатски съвет.

Полският държавен глава заяви още, че лицата, които претендират за правомощия да отстраняват съдии от Конституционния трибунал и да ги лишават от техните функции, са действали без правно основание. Той обвини властите, че са използвали полицията и Службата за държавна защита като политически инструменти по време на събитията през уикенда.

По думите му представители на полицейския синдикат, с които се е срещнал, са заявили, че се чувстват "използвани да изпълняват политически сценарий".

Заседанието се провежда на фона на задълбочаващ се конфликт между президентската институция и правителството за контрола над Конституционния трибунал. В петък новоназначени съдии, подкрепени от управляващата коалиция, предприели действия за физическо блокиране на сградата на съда. Това довело до среднощно напрежение в централата на институцията, в което се включил и самият Навроцки.

Президентът обясни, че първоначално заседанието на СНС е било свикано за обсъждане на въпроси от ключово значение за националната сигурност, сред които стратегическото присъствие на американски военни в Полша. Според него обаче действията на правителството в петък са наложили срещата да се проведе в условията на безпрецедентно вътрешнополитическо напрежение.

"Няма външна сигурност без вътрешна сигурност", заяви Навроцки пред членовете на съвета. Той предупреди, че нестабилността в страната може да застраши обществената защита, да отблъсне чуждестранните инвеститори и да навреди на международния авторитет на Полша.

В обръщението си президентът отправи директни обвинения към премиера Туск, като го посочи като единствено отговорен за развитието на кризата.

"Пълната отговорност за цялата тази ситуация, за всеки полицай в Трибунала, за всички незаконни действия като отстраняването на съдии, незаконните заповеди и влизането в Трибунала чрез кабинета на премиера, е на един човек: премиера Доналд Туск", подчерта Навроцки.

Той определи действията на правителството като "престъпление срещу Конституцията" и сериозна политическа грешка. В навечерието на предстоящия Ден на независимостта президентът поиска от Туск да "ограничи жаждата си за власт" и да прекрати всички действия, които Навроцки смята за незаконни, в сградата на Трибунала.

Навроцки заяви, че ще използва всички правомощия на президентската институция, за да спре това, което определи като опит за "преобръщане на конституционния ред".

Конфликтът се изостри след събитията в петък вечерта, когато проправителствени съдии се заключили в сградата на Конституционния трибунал. Заради ситуацията Навроцки отменил официалното си посещение в Сенегал и заминал за централата на съда във Варшава, където се намесил лично. По-късно той заяви, че конституционен орган е бил завзет със сила.

В телевизионно обръщение в събота премиерът Туск отговори на обвиненията, като заяви, че държавата трябва да разполага с достатъчно сила, за да гарантира прилагането на правосъдието.

Преди днешното заседание на правителството Туск подчерта, че никой представител на изпълнителната власт няма право да влиза със сила в сградата на Конституционния трибунал, "както направи президентът Навроцки".