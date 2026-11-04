Новини
Търси
Подкаст
Свят

Навроцки обвини Туск в незаконни действия и задълбочаване на конституционната криза в Полша

Навроцки обвини Туск в незаконни действия и задълбочаване на конституционната криза в Полша
Снимка: AP/БТА

Полският президент предупреди, че вътрешната нестабилност застрашава националната сигурност, и поиска от премиера да прекрати действията спрямо Конституционния трибунал

Полският президент Карол Навроцки откри заседание на Съвета за национална сигурност (СНС) с предупреждение, че страната е изправена пред безпрецедентна конституционна криза заради действията на правителството спрямо Конституционния трибунал. Това съобщи полската новинарска агенция ПАП.

Навроцки обвини кабинета на премиера Доналд Туск в нарушаване на закона и заяви, че съществуват сериозни основания за съмнения относно законността на действията му.

"Върховенството на закона не може да бъде възстановено с методи, които сами по себе си грубо нарушават закона", каза президентът в началото на заседанието. Той добави, че тази оценка се споделя от първия председател на Върховния съд, както и от ръководителите на Върховния административен съд и Полския адвокатски съвет.

Полският държавен глава заяви още, че лицата, които претендират за правомощия да отстраняват съдии от Конституционния трибунал и да ги лишават от техните функции, са действали без правно основание. Той обвини властите, че са използвали полицията и Службата за държавна защита като политически инструменти по време на събитията през уикенда.

По думите му представители на полицейския синдикат, с които се е срещнал, са заявили, че се чувстват "използвани да изпълняват политически сценарий".

Заседанието се провежда на фона на задълбочаващ се конфликт между президентската институция и правителството за контрола над Конституционния трибунал. В петък новоназначени съдии, подкрепени от управляващата коалиция, предприели действия за физическо блокиране на сградата на съда. Това довело до среднощно напрежение в централата на институцията, в което се включил и самият Навроцки.

Президентът обясни, че първоначално заседанието на СНС е било свикано за обсъждане на въпроси от ключово значение за националната сигурност, сред които стратегическото присъствие на американски военни в Полша. Според него обаче действията на правителството в петък са наложили срещата да се проведе в условията на безпрецедентно вътрешнополитическо напрежение.

"Няма външна сигурност без вътрешна сигурност", заяви Навроцки пред членовете на съвета. Той предупреди, че нестабилността в страната може да застраши обществената защита, да отблъсне чуждестранните инвеститори и да навреди на международния авторитет на Полша.

В обръщението си президентът отправи директни обвинения към премиера Туск, като го посочи като единствено отговорен за развитието на кризата.

"Пълната отговорност за цялата тази ситуация, за всеки полицай в Трибунала, за всички незаконни действия като отстраняването на съдии, незаконните заповеди и влизането в Трибунала чрез кабинета на премиера, е на един човек: премиера Доналд Туск", подчерта Навроцки.

Той определи действията на правителството като "престъпление срещу Конституцията" и сериозна политическа грешка. В навечерието на предстоящия Ден на независимостта президентът поиска от Туск да "ограничи жаждата си за власт" и да прекрати всички действия, които Навроцки смята за незаконни, в сградата на Трибунала.

Навроцки заяви, че ще използва всички правомощия на президентската институция, за да спре това, което определи като опит за "преобръщане на конституционния ред".

Конфликтът се изостри след събитията в петък вечерта, когато проправителствени съдии се заключили в сградата на Конституционния трибунал. Заради ситуацията Навроцки отменил официалното си посещение в Сенегал и заминал за централата на съда във Варшава, където се намесил лично. По-късно той заяви, че конституционен орган е бил завзет със сила.

В телевизионно обръщение в събота премиерът Туск отговори на обвиненията, като заяви, че държавата трябва да разполага с достатъчно сила, за да гарантира прилагането на правосъдието.

Преди днешното заседание на правителството Туск подчерта, че никой представител на изпълнителната власт няма право да влиза със сила в сградата на Конституционния трибунал, "както направи президентът Навроцки".

 

Още по темата

Доналд Туск обвини Русия, че подклажда нестабилност в Полша

Доналд Туск обвини Русия, че подклажда нестабилност в Полша

Туск обвини президента Навроцки за хаоса в Конституционния съд на Полша

Туск обвини президента Навроцки за хаоса в Конституционния съд на Полша

Марин Льо Пен осъди действията на полицията пред Конституционния съд в Полша

Марин Льо Пен осъди действията на полицията пред Конституционния съд в Полша

ЕК подкрепи Туск в ескалиращата конституционна криза в Полша

ЕК подкрепи Туск в ескалиращата конституционна криза в Полша

Полша поиска примирие в Черно море, Лавров обвини Шикорски в нарушаване на дипломатическите правила

Полша поиска примирие в Черно море, Лавров обвини Шикорски в нарушаване на дипломатическите правила

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Свят

Най-важните изводи от междинните избори в САЩ

Най-важните изводи от междинните избори в САЩ

"Космическите ми лазери не проработиха": Илон Мъск иронизира победата на демократите в САЩ

"Космическите ми лазери не проработиха": Илон Мъск иронизира победата на демократите в САЩ

АФП: Как победата на демократите ще ограничи властта на Тръмп

АФП: Как победата на демократите ще ограничи властта на Тръмп

Иран: Американците казаха "не на войната" с вота си на междинните избори

Иран: Американците казаха "не на войната" с вота си на междинните избори

От хладилниците в супермаркетите до електроцентралите: докъде може да стигне заплахата от кибератаки?

От хладилниците в супермаркетите до електроцентралите: докъде може да стигне заплахата от кибератаки?

Водещи

Йорданова с предупреждение към властта: Бюджетът за 2027 г. може да предизвика протести

Йорданова с предупреждение към властта: Бюджетът за 2027 г. може да предизвика протести

  • Преди 2 минути
Костадинов: Кирилицата е изтласкана в ъгъла в собствената си родина

Костадинов: Кирилицата е изтласкана в ъгъла в собствената си родина

  • Преди 2 минути
Най-важните изводи от междинните избори в САЩ

Най-важните изводи от междинните избори в САЩ

  • Преди 6 минути
БФС повери Левски - ЦСКА на един от най-опитните съдии

БФС повери Левски - ЦСКА на един от най-опитните съдии

  • Преди 16 минути
От трибуната на НС: ГЕРБ-СДС настоява за ежемесечни компенсации за бизнеса заради скъпия ток

От трибуната на НС: ГЕРБ-СДС настоява за ежемесечни компенсации за бизнеса заради скъпия ток

  • Преди 20 минути
3100 стъпала и стръмни склонове: хуманоидни роботи покориха една от най-известните планини в Китай

3100 стъпала и стръмни склонове: хуманоидни роботи покориха една от най-известните планини в Китай

  • Преди 22 минути
Доларът падна до едномесечно дъно след изборната победа на демократите в САЩ

Доларът падна до едномесечно дъно след изборната победа на демократите в САЩ

  • Преди 22 минути
Ивайло Мирчев: ГДБОП разбива нелегална фабрика за цигари, отгоре потулват случая

Ивайло Мирчев: ГДБОП разбива нелегална фабрика за цигари, отгоре потулват случая

Контейнери, заобиколени от боклуци: Сигнал за замърсяване в "Сухата река"

Контейнери, заобиколени от боклуци: Сигнал за замърсяване в "Сухата река"

20 сигнала за бомби в училища, детски градини и институции в Хасковско

20 сигнала за бомби в училища, детски градини и институции в Хасковско

  • Преди 37 минути
ЦСКА замина в пълна бойна готовност за мача с Панатинайкос

ЦСКА замина в пълна бойна готовност за мача с Панатинайкос

  • Преди 39 минути
Срещата на върха на НАТО през 2027 г. ще се проведе в Албания

Срещата на върха на НАТО през 2027 г. ще се проведе в Албания

  • Преди 40 минути
"Космическите ми лазери не проработиха": Илон Мъск иронизира победата на демократите в САЩ

"Космическите ми лазери не проработиха": Илон Мъск иронизира победата на демократите в САЩ

  • Преди 42 минути
"Без Мая. Без Кнопа. Без последствия": Готвят нов протест пред ВМА

"Без Мая. Без Кнопа. Без последствия": Готвят нов протест пред ВМА

Румен Радев: Правителството не се меси в работата на КЕВР, токът и парното запазват цените си

Румен Радев: Правителството не се меси в работата на КЕВР, токът и парното запазват цените си